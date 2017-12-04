НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТАЛАНТЫ

В конце ноября завершился XIII ежегодный Республиканский турнир по футболу памяти кавалера ордена Леона Варлама Лакрба среди команд 2010-2011 г.р.

В турнире принимали участие команды «Леон» (Гагра), «РДЮСШ-1», «Авиатор» (Гулрыпшский район), «Рица» (Гудаута), «Нарт» (Сухум), «РДЮСШ-2».

По итогам проведенных матчей команда «РДЮСШ» (тренер – Чалигава Георгий) заняла первое место, обыграв в финале гагрский «Леон», третье место – у сухумского «Нарта», четвертое – у гулрыпшского «Авиатора», пятое – у гудаутской «Рицы» и шестое – у «РДЮСШ» (тренер – Логуа Юрий). Лучший игрок турнира – Магомедов Нестор («РДЮСШ», тренер – Чалигава Георгий), лучший бомбардир – Джопуа Данил («РДЮСШ», тренер – Чалигава Георгий), лучший вратарь – Степанов Владимир («Авиатор»), лучший нападающий – Конджария Лука («Леон»), лучший полузащитник – Касландзия Максим («Нарт»), лучший защитник – Конджария Георгий («Леон»), обладателем приза зрительских симпатий стал Сакания Амир («Рица»), самый техничный игрок – Лаквитава Астамур («РДЮСШ», тренер – Логуа Юрий).

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту