Приглашение к участию в тендере на поставку строительных материалов

Датский совет по беженцам (ДСБ) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии намерен провести ремонтно-восстановительные работы в целевых образовательных учреждениях Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов.

С этой целью ДСБ объявляет тендер на поставку строительных материалов и приглашает желающих принять участие.

Тендерный документ, в котором будет подробно изложена вся соответствующая информация, можно получить в Галском офисе ДСБ по адресу: ул. Самурзаканская,81 или в Сухумском офисе ДСБ по адресу: ул. Абазинская, 12.

Приём тендерных документов в г. Сухуме будет осуществляться 19 декабря 2017 года с 9.00 до 13.00 часов по адресу: ул. Абазинская,12.

Приём тендерных документов в г. Гале будет осуществляться до 18 декабря 2017 года до 17.00 часов по адресу: ул. Самурзаканская, 81.

Информацию можно получить по телефону: +7940 7790479.

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: обществоАвтор: Датский совет по беженцам