ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАЗАКОВ

В ноябре 2017 года в Москве состоялся 4-й Большой круг Союза казаков-воинов России и зарубежья, на который в качестве гостей была приглашена и делегация из Абхазии. Надо отметить, что делегаты из Абхазии по Соглашению между ЧКВА и СКВРиЗ прибыла в статусе «Почетный делегат с правом решающего голоса». На Большой круг прибыли атаманы и делегаты со всей России, а также делегации из ближнего и дальнего зарубежья: Австралии, Германии, Греции, Сербии, Южной Осетии и других стран. Атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Николаевич Мироненко провел ряд встреч с российскими и зарубежными атаманами, где обсуждались наиболее актуальные для казачества вопросы. Остро обсуждался вопрос консолидации казачества, в том числе и на примере Абхазии, где существует собственное казачество и так называемый Сухумский особый отдел ККВ. Работа в добровольческих миссиях и гуманитарных программах ведется постоянно, к тому же, при сотрудничестве с СКВРиЗ открывается горизонт для новых направлений. Об этих направлениях четко было сказано на 4-м Большом круге СКВРиЗ его Верховным атаманом В. Водолацким. В результате работы круга казаков на основе Резолюции круга 2017 года было принято решение 4-го Большого круга СКВРиЗ.

РЕЗОЛЮЦИЯ

IV Большого круга Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России Зарубежья» ноябрь 2017 г.

г. Москва

4-й Большой круг Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и зарубежья», заслушав доклад Верховного атамана СКВРиЗ казачьего генерала В. Водолацкого, выступления атаманов и казаков, а также гостей Большого круга, принял следующие решения (коротко):

Как и подавляющая часть народа России, являясь его органической частью, поддержать нашего Президента Владимира Владимировича Путина в его борьбе с мировым терроризмом, по обеспечению безопасности России от внешних и внутренних врагов.

Учитывая вызовы сегодняшнего времени, понимая опасность наблюдаемых процессов, направленных на разрушение Российской государственности, мы – казаки создаём общенациональное движение в поддержку В.В. Путина «Рубеж» и призываем все патриотические силы и весь русский мир объединиться для сохранения и развития нашей России как сильного и независимого государства.

Сегодня изменились методы захвата и развала государства. Это не прямые военные действия. Соответственно, меняются и рубежи, где проходит противостояние. Они – в сердцах и умах. Казаки должны реагировать на эти вызовы, охраняя рубежи государства и православия. Наши недруги выделяют огромные финансовые ресурсы на подрыв нашей государственной власти и её компрометацию. Проводят эту работу через различные общественные организации, включая казачьи. Это тоже ещё один рубеж информационной войны, уже внутри страны, где от казаков требуется особая тактика и приобретение специальных знаний и навыков, позволяющих выявлять подобные структуры и, взаимодействуя со здоровыми силами общества, пресекать их деятельность. Интернет, социальные сети и СМИ в наше время становятся главным полем ведения этой войны.

Организовать системное противодействие нарастающим попыткам разобщения казачества, переписывания трагических страниц истории, связанных с геноцидом казаков, не позволяя спекулировать на этой теме тем, кто пытается вновь поделить их на «красных» и «белых».

Особое внимание уделять работе с подрастающим поколением и молодежью в соцсетях.

Отстаивать законные интересы казаков, где бы они ни находились, включая наших братьев, волею судьбы оказавшихся за рубежом и считающих Россию своей малой Родиной.

Подготовить и предложить новые подходы к активному вовлечению в этот процесс казачьей молодежи, сделав их полноправными участниками деятельности по развитию казачества, а также привлекая к спортивным и традиционно-праздничным мероприятиям молодежь дошкольного возраста.

Предусмотреть меры по возрождению, сохранению и развитию отечественных духовных традиций среди потомков казаков, проживающих в России и за рубежом, более отчетливому выражению национального казачьего колорита с целью патриотического воспитания и духовного развития казачьей молодежи, формирования у неё чувства причастности к истории страны, воспитания любви к исторической Родине, гордости за ее героев, активно содействовать сохранению этнокультурной самобытности зарубежных казачьих общин, их консолидации.

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: политикаАвтор: В.МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска Абхазии