СЦЕНА И ТАНЕЦ. В НИХ СМЫСЛ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Память

Яркая, насыщенная, активная жизнь Льва Максимовича Кецба прошла на сцене. Он родился в селе Звандрипше, окончил абхазскую среднюю школу №1 в Гудауте. Уже в начальной школе он вышел впервые на сцену, наверное, тогда он и захотел, чтобы танец стал его жизнью. И такая возможность у мальчика появилась. Первой его наставницей стала легенда народного творчества Абхазии Эмма Возба, а в районном Доме культуры юноша шлифовал мастерство под руководством Валерия Барциц. Деревянное здание Дома культуры находилось в центральном парке, а после репетиций энергичный парень бежал играть в настольный теннис.

Еще когда был он старшеклассником, за ним закрепилось неоспоримое первенство на сцене. Многие из директоров средних школ хотели, чтобы этот виртуоз танцевал именно в его школьном ансамбле. Возможно, этот первый успех на сцене и стал определяющим. Вопрос, чем он будет заниматься в будущем, не стоял. Танец, сцена, хореография – так определил он свое будущее. Во время службы в рядах Советской армии, а это тоже была еще одна ступень, приблизившая его к осуществлению мечты, с танцевальным коллективом Закавказского военного округа в Баку он объездил всю Европу с гастролями. Дальше в его биографии был город Челябинск, который уже никогда на протяжении всей жизни не отпускал Льва Максимовича.

Трудно выделить какой-то период в жизни хореографа, определив его как самый важный. Каждый из них был неповторим. И когда он начал ставить танцы в гудаутской средней школе №2, и когда работал в Сухумском культурно-просветительском училище педагогом хореографии, совмещая с работой хореографа-репетитора в ансамбле «Шаратын». И позже, когда руководил районным Домом культуры и здесь был создан танцевальный коллектив ансамбля «Рица». И затем, когда по приглашению абхазской диаспоры в Турции обучал правнуков абхазских махаджиров культуре абхазского танца. А потом еще два года работал в воскресной абхазской московской школе, чтобы и московские ребята имели возможность почувствовать себя уверенно на сцене. Как и их сверстники в Санкт-Петербурге, наставником у которых был также Лев Кецба.

Коллектив ансамбля «Афыртын» («Вихрь») стал его самым любимым детищем. Именно с ним он смог воплотить в жизнь свои самые смелые хореографические мечты. Детский хореографический ансамбль был организован в 2002 году в Гагре. За 15 прошедших лет коллектив принял участие в десятках фестивалей в нашей республике, в городах России, за рубежом. С первого выхода на сцену, с первого танца они обеспечивали себе и аплодисменты зрителей, и расположение жюри.

Немного истории. Детский «Афыртын» является правопреемником одноименного ансамбля 80-х годов. В советские времена Лев Максимович создал такой коллектив, который достойно представлял нашу республику на различных сценах. Еще тогда «Афыртын» был удостоен наград на международных конкурсах и даже вошел в список ЮНЕСКО, как один из лучших ансамблей национального танца. Настолько все привыкли, что из любой поездки коллектив возвращается только в ранге победителя, что и не спрашивали, какое он занял место. Это было будто само собой разумеющееся. Но сколько труда, эмоций, нервов вкладывал хореограф в танец. Он шлифовал детали, как ювелир оттачивает миллиметры.

Это лишь небольшая часть из списка заслуженных побед «Афыртына» – Гран-при Всероссийского сочинского фестиваля «В мире искусств», Гран-при Всероссийского фестиваля в Дагомысе «Юность планеты», диплом 1-й степени международного фестиваля в Санкт-Петербурге «Молодежь без границ» и еще десятки грамот и призов. Особое отношение у наставника было к костюмам, им уделялось огромное внимание, и это того стоило. Сценические образы у «Афыртына» были самые запоминающиеся, впрочем, как и исполнительское мастерство. Ученики Льва Максимовича, которым повезло у него учиться, отмечают, что на репетициях он был строгим, требовательным, жестким. Он прекрасно понимал и видел потенциал, заложенный в ребенке, и помогал его раскрыть. А когда на сцене все их совместные труды превращались в прекрасно исполненный танец, учитель также радовался и не скрывал своих эмоций, как и его воспитанники. После концертов грани между учителем и учеником уже не существовало, но – только до следующей репетиции.

В Институте культуры г.Челябинска, где Лев Максимович учился, будучи студентом, он создал танцевальный коллектив, выступления которого становились украшением любого студенческого концерта. В этом коллективе начала танцевать и будущая жена хореографа Наталья. Так Челябинск постепенно входил в его жизнь. Окончив учебу, молодые супруги приехали в Абхазию. Он совершенствовал свое мастерство вместе с учениками. Многие из тех, кто прошел его школу, стали хореографами – Руслан Дбар, Василий Кове, Виталий Тыркба, Алексей Аршба…

Лев Максимович – один из немногих, кого я знала, кто настойчиво и со свойственным ему напором уговаривал юношей и девушек продолжать свое образование в высших учебных заведениях культуры. Это благодаря его связям в республику вернулись профессиональные библиотекари, хореографы, работники домов культуры. Именно его родная альма-матер – институт культуры в Челябинске принял десятки молодых людей из Абхазии. Одна из выпускниц института – Замира Таркил. Она вспоминает Льва Максимовича с большим уважением и благодарностью за его личное участие и вклад в образование молодого поколения:

– Он не просто хотел, чтобы как можно больше людей имели возможность учиться и имели отношение к культуре. Он для этого делал все возможное, и даже больше. Лев Максимович был профессионалом высокого класса, он учился у замечательных педагогов, а потом передавал эти знания своим ученикам. Будучи еще студентом, он организовал во Дворце культуры железнодорожников свой первый коллектив, где танцевали студенты и молодые люди, которые мечтали приблизиться к танцам Кавказа. Через искусство он знакомил их с Абхазией, ее культурой, традициями и обычаями. Игорь Герзмава, Нодар Пилия, Лиана Смыр, Марина Барциц, Слава Шакрыл – все мы окончили институт культуры Челябинска. Мы уехали в этот далекий и незнакомый город, чтобы вернуться совсем другими людьми.

В танцевальном молодежном коллективе Замира Таркил встретилась со своим будущим мужем, выпускником хореографического факультета Сергеем Макаровым. Он много лет затем работал в Гудаутском районном Доме культуры, преподавал бальные танцы.

У Льва Максимовича трое детей. Сыновья Максим и Гудиса живут и работают в Челябинске, дочь Инга работает в коллективе «Афыртын».

Была еще одна страница, скорее, факт в биографии Л.Кецба. Я узнала об этом, когда его уже не стало. Его бывший ученик рассказал мне, каким Лев Кецба был талантливым теннисистом. Юные спортсмены мечтали научиться его «фирменной» фишке, когда он отходил от стола на несколько метров и делал такую подачу, которую взять было невозможно. Лев Кецба был мастером спорта СССР по настольному теннису, об этом факте из его биографии мало кто знает. Но его помнят благодарные ученики.

Заслуженный артист Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Лев Максимович ушел из жизни, но дело, которому он посвятил более 45 лет, продолжают его талантливые ученики. Воспитанники ансамбля «Афыртын» – Мурат Крия, Альяс Барциц, Ольга и Альяс Чам-ипа продолжают его дело. И его любимое детище, его «Афыртын», как вихрь будет кружить на сцене и радовать очередным триумфом.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району