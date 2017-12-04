«УРОКИ ДОБРА»

Акция «Урок Добра», приуроченная к «Всемирному дню Доброты», прошла с большим успехом во всех школах Абхазии

Расскажем вам небольшую историю зарождения этого праздника. Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты (World Kindness Day), датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). Символом этого дня считается открытое сердце. Кстати, у движения есть и свой официальный документ – «Декларация доброты».

Акция «Урок Добра» в Абхазии во Всемирный день Доброты проходит с 2014 года по инициативе Культурно-благотворительного фонда «Ашана» и при поддержке Министерства образования и науки республики. Как и в предыдущие годы, ведущим (волонтёром) «Урока Добра» мог стать каждый, будь он общественным или творческим деятелем, старшеклассником, преподавателем, сотрудником компании или просто неравнодушным и активным гражданином.

В этом году, как и в предыдущие три года, заранее были подготовлены материалы «Урока Добра», основываясь на которых, каждый ведущий мог создать индивидуальный вариант урока и выбрать форму его проведения. Это мог быть классный час, общешкольное или внеклассное мероприятие, а также другие формы, такие как коллективно-творческие выставки, сочинения, литературные чтения, сценки, конкурсы.

Например, в этом году многие школы приготовили различные сладости и пригласили родителей, администрацию школы, работников близлежащих учреждений на обед. Приглашенные имели возможность отобедать и заплатить за это – внести взнос в «Копилку Добра». Классы соревновались между собой, кто продаст больше сладостей и соберёт больше денежных средств для больных деток. Забавно было наблюдать за тем, как дети с корзинами и подносами сладостей посещали близлежащие организации со словами: «Купите у нас сладости, помогите больным детям!» И действительно, взрослые не могли устоять перед детским обаянием. Все охотно покупали у них сладости и поздравляли их с самым добрым праздником в году.

Некоторые школьники посетили в этот день сухумский Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дети привезли его постояльцам сладости, приготовленные собственными руками, фрукты и другие угощения, а что самое главное, они подарили пожилым и одиноким людям простое человеческое тепло, которого им так не хватает. Другие же в этот день приводили в порядок территорию школьного двора, навещали одиноких стариков в своих городах или же селах, кормили бездомных животных. Все школы и классы участвовали в этой акции по-разному.

Хочется отметить, что цель таких уроков – не сбор средств, а желание научить детей быть добрыми, благодарными, уметь дружить, уважать старших и любить свою Родину, воспитать в детях стремление совершать добрые дела.

Посещая «Уроки Добра» в разных школах Абхазии, у нас и сомнений не осталось в том, что чувство доброты, которое прививается детям, это итог усилий не только родителей, но и результат таких добрых и нужных уроков. Можем сказать точно, эти дети в будущем не совершат преступлений и вырастут добропорядочными гражданами.

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, и.о. директора КБФ «Ашана», Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, и.о. директора КБФ «Ашана», Эсма АРДЖЕНИЯ