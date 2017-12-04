НОВЫЕ БОЕВЫЕ МАШИНЫ

В подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках переоснащения войск современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) за последние 3 года поступило более 100 новейших боевых машин. Это – танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, передвижные разведывательные пункты ПРП-4А «Аргус» и автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» на базе вездеходов «Тигр».

В целях повышения комфортности нахождения экипажа в машинах на всей технике установлены усовершенствованные системы кондиционирования воздуха, которые также служат для оптимизации условий работы электронных устройств и приборов.

Для улучшения командной управляемости на технике установлены радиостанции 5-го поколения, системы ориентирования для определения текущих координат машины и отображения места ее расположения на электронной карте местности.

Вся военная и специальная техника прибыла с заводов-изготовителей на территорию военной базы как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Новая техника заменила устаревшую, в том числе ПРП-4 «Нард» и БТР-80.

В настоящее время доля современных образцов военной техники базы ЮВО составляет свыше 80%. Поступившая техника постоянно используется военнослужащими на занятиях и учениях. Применение современного ВВСТ в ходе боевой подготовки военнослужащих положительно повлияло на взаимодействие подразделений при выполнении поставленных задач.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа