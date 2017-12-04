«ЗАБЫТЫЕ ОБРАЗЫ ЭПОХИ»

Наше культурное наследие

Так называлась фотовыставка семьи Романовых, организованная в рамках проекта «Императорская музыкальная коллекция». Она состоялась в православной святыне Абхазии – Каманском монастыре. О нем есть упоминание в Святом Писании, в житие Иоанна Златоуста. В этом намоленном, благодатном месте с красивыми легендами появилась бесценная возможность прикоснуться к неизвестным страницам жизни царской семьи Романовых. В тёплой атмосфере гости из обеих столиц Абхазии и России могли насладиться представленной выставкой «Забытые образы эпохи». Фотовыставка – собрание уникальных фотоснимков, многие из которых были сделаны лично членами императорской семьи: портреты и семейные фото, эпизоды коронации и личных семейных встреч с царскими особами европейских государств. Наиболее полные собрания – фото из альбомов семьи Романовых. Весь проект включил в себя более двухсот фотографий. В Каманском монастыре было представлено 30 копий и 26 нот. Открывая мероприятие, настоятель монастыря, игумен Игнатий сказал:

– Лучшие представители княжеских родов Абхазии были приняты во дворе русского императора. Император Николай II дружил с великим абхазским сказителем Чагу Чачба. Он приглашал его к себе и долго беседовал с ним. Устраивались приёмы, где император встречал абхазских князей, дворян. Все наши сиятельные светлейшие князья учились в пажеском корпусе и были пажами при дворе. Яркую роль играла при императорском дворе фрейлина обеих государынь солнцеликая княжна Мери Чачба. Она пользовалась большим авторитетом и уважением в императорском доме. Княжна Мери постоянно сопровождала Марию Фёдоровну. Наше дворянство своей простотой, любовью, красотой покорило и Россию, и Европу. Княжна Мери ушла из бренного мира в Париже в возрасте 100 лет. Связи России и Абхазии укрепляются. Эти фотографии будут выставлены в Троицко-Сергиевой Лавре, затем в Париже.

Императорская музыкальная коллекция – результат многолетней работы по реставрации документов из засекреченных в советское время архивов семьи Романовых. В руки историков и реставраторов попали сенсационные фотографии бесценной рукописи музыкальных сочинений, самые старые из которых датированы 1860 годом. Собранная коллекция состоит из 20 произведений, это ноты, написанные рукой представителей императорской династии Романовых: русским императором Александром II, великой княгиней Александрой Иосифовной, Ольгой Константиновной, великим князем Константином Константиновичем. Последний раз эти произведения звучали полтора века назад исключительно в ближнем кругу царской семьи. Она исполнялась для членов императорской фамилии, близких родственников, августейших особ Европы.

Настоящим царским подарком для гостей выставки стало выступление оперной певицы Альдоны Цкуа, которая исполнила романс, написанный русским императором.

– Двадцать лет мы собирали материалы в архивах, частных коллекциях, – рассказывает организатор выставки, руководитель авторского проекта Белла Абаева, которая привезла выставку из Москвы. – Этот проект собирался 17 лет. Мы ездили по всему миру, чтобы собрать буквально по крупицам эти фотографии. Это частные фотографии – Романовы в жизни, в быту, Романовы, как люди. И наша задача заключалась в том, чтобы показать наших императоров не как властителей, а именно как обычных людей, у которых есть чувства, присущие простому человеку. Часть фотографий нам дарил господин Романов из своего личного архива, который жил в Швейцарии. Вы видите первые копии подлинников.

Настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий показал присутствующим старинное яйцо, которое принадлежало самому цесаревичу Алексею II.

– Этот раритетный подарок преподнесла нам петербургская семья учёных Арбелли, которая окормляется у нас в Абхазии, – рассказал игумен Игнатий. – Кроме того, у нас выставлено уникальное издание стихов князя Константина Романова. Он был прекрасным поэтом. Сегодня к нам приехало много молодых людей. Это значит, что наша молодёжь интересуется историей нашего народа. Им строить наше государство. Им надо укреплять дух верой и любовью к Господу и нашей Отчизне.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Семён Григорьев отметил важность такого мероприятия и выразил надежду, что и в дальнейшем в Абхазию будут привозить столь ценные экспонаты.

– То, что мы сегодня вспоминаем царскую семью, которая 300 лет управляла Российской империей, как простых людей, это очень трогательно. Место проведения выставки выбрано не случайно. О Каманском монастыре должны знать гораздо больше людей, как в России, так и во всём мире.

Представитель Россотрудничества Наталья Каюн подчеркнула также, что это мероприятие необычное. Оно сочетает в себе и фотовыставку, и концертную программу.

– Эти фотографии дают возможность узнать внутренний мир представителей династии Романовых, которые нам знакомы только по историческим книгам и фактам, – сказала она. – И это очень символично, поскольку 2017 год – год столетия Октябрьской революции, того события, которое сегодня по-новому оценивается с учётом тех временных дистанций, которые многое расставляют на свои места. Культурная аура, которая окружала царскую семью, даёт нам понять, что помимо служебного долга нужно воспитывать духовно своих детей. Окунуться в эту атмосферу, значит, не только прикоснуться к истории, но и побывать в святом месте, которое создаёт определённую атмосферу сопричастности к ушедшей эпохе, оценку которой сегодня дают по-разному.

Выставка была открыта в Камане всего один день. Затем она будет представлена в Москве и позже в Париже. Копия 26 нот семьи Романовых была передана в дар Каманскому монастырю.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ