«АБХАЗПРОДЭКСПОРТ»: АБХАЗСКИЙ БРЕНД «AMRA» ЗАВОЁВЫВАЕТ ЦИТРУСОВЫЙ РЫНОК

В разгар цитрусового сезона Президент РА Рауль Хаджимба в ходе рабочей поездки проинспектировал распределительный центр государственной экспортной компании РУП «Абхазпродэкспорт», в котором сегодня партия мандаринов готовится к отправке на экспорт. Это предприятие было создано ещё в июне. Был сформирован концепт реестра экспортеров, проведён анализ и ревизия международных договоров и соглашений на предмет наличия возможностей для продвижения наших товаров на внешние рынки, наполнения их реальным содержанием. В банки РА были отправлены запросы об условиях предоставления кредитных ресурсов организациям-экспортерам для формирования информационной базы. Таким образом, при Министерстве сельского хозяйства РА было создано Республиканское унитарное предприятие «Абхазпродэкспорт», которое занимается реализацией на территории России сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии. Предприятие сертифицирует сельхозпродукцию, чтобы при перевозке не возникало проблем на границе, а также складирует и готовит ее к реализации. Предприятие расположилось на территории абхазского плодоовощехранилища в Гулрышском районе, которое было построено в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии, на что было потрачено 120 миллионов рублей.

– Государственная экспортная компания «Абхазпродэкспорт» обеспечит беспрепятственный доступ на внешние рынки абхазскому сельхозпроизводителю. Задача компании – помочь нашему сельхозпроизводителю. Здесь можно перерабатывать не только цитрусовые, но и другие продукты. Мы уже работаем с предприятиями, которые выращивают томат, на подходе – цветная капуста, а также зелень и салат. Например, мандарины мы принимаем по цене от 22 до 32 рублей, – проинформировал журналистов руководитель РУП «Абхазпродэкспорт» Амиран Лагвилава.

Он также сообщил о заключенных экспортных контрактах: подписан большой контракт на территории крупнейшей продовольственной базы РФ с компанией «Фуд Сити», через площадку которой мы будем реализовывать продукцию.

– У абхазского товара есть много преимуществ, – подчеркнул А.Лагвилава. – Прежде всего, это экологичность, наш продукт на 100% – органический. Абхазские мандарины готовятся к реализации на экспорт под брендом «Amra».

Рассказывая о работе центра, его руководитель отметил, что, к сожалению, вредитель – мраморный клоп внес большие коррективы в итоги цитрусового сезона. Тем не менее, он надеется, что все-таки цитрусоводы смогут придать товарный вид продукции. В цехе за один день можно переработать порядка 100 – 120 тонн продукции. Работа предприятия построена следующим образом: заключаются договоры с личными подсобными хозяйствами и совхозами, принимается товар, выставляются условия по качеству, после чего на специальной линии упаковывается и фасуется. При этом товаропроизводитель на месте получит 20% предоплаты от средней закупочной цены. Затем в течение двух недель после прохождения груза до Москвы и полной его реализации производится расчет с клиентом. В конце этой недели в Россию пойдут первые машины. В дальнейшем планируется отправлять по сорок тонн в день.

Президент Рауль Хаджимба после осмотра предприятия подчеркнул:

– Это – первые шаги и, надеюсь, они дадут хорошие результаты. Наши люди смогут сдавать выращенный урожай без проблем. Все организовано так, чтобы приём и оформление грузов происходили непосредственно на месте, чтобы не было затруднений с разгрузкой, погрузкой товара, которые обычно возникают на границе. Думаю, что первые начинания, которые мы видим, дадут положительный результат – для людей, для бюджета и для государства в целом.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ