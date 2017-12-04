Абхазия представлена на международных юридических форумах

Судья Конституционного суда Республики Абхазия Диана Пилия принимает участие в IV Юридическом форуме стран экономического и торгового блока БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, который проходит в Москве. На форуме зарегистрировано более тысячи участников – представителей объединений юристов и университетов пяти стран. Абхазия представлена на международном форуме впервые. Организатор форума – Ассоциация юристов России. На форуме обсуждаются вопросы организации в странах БРИКС межгосударственной правовой помощи, сотрудничества в таких сферах, как борьба с международным терроризмом, кибертерроризмом, коррупцией, нормативное регулирование цифровой экономики и криптовалют, а также перспективы правового сотрудничества государств – участников БРИКС. «Главный итог форума – это взаимодействие юристов и формирование серьезного профессионального мнения по поводу новых веяний времени», – подчеркнула Диана Пилия.

Судья Конституционного суда Абхазии также зарегистрирована как участник VII Международного конгресса сравнительного правоведения «Национальное и универсальное в праве: от традиций к постмодернизму», который проводит Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и при содействии Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). Представители Республики Абхазия принимают участие в Конгрессе уже четвёртый год подряд.

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс