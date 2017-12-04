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04.12.2017
Номер: 129
Выпуск: 3590
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Квалификацию повышают педиатры
Трехнедельные сертификационные курсы по педиатрии продолжают программу по непрерывному повышению квалификации абхазских врачей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.
Ведут курсы представители Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО). В программе принимают участие около 40 врачей-педиатров со всей республики. По завершении лекций абхазские медики сдадут сертификационный экзамен.
Номер: 129
Выпуск: 3590
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс