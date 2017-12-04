Квалификацию повышают педиатры

Трехнедельные сертификационные курсы по педиатрии продолжают программу по непрерывному повышению квалификации абхазских врачей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

Ведут курсы представители Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО). В программе принимают участие около 40 врачей-педиатров со всей республики. По завершении лекций абхазские медики сдадут сертификационный экзамен.

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс