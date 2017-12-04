БОЛЬШАЯ РАБОТА НАШЕЙ ДИПЛОМАТИИ В ИТАЛИИ

Об итогах рабочей поездки в Италию и о результатах деятельности в этой стране абхазской дипломатии в последние 3 года на пресс-конференции рассказал заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Кан Тания.

По его словам, все достигнутые результаты – это итог кропотливой работы МИД Абхазии. Он перечислил конкретные успехи: «С 2015 по 2017 гг. зарегистрирована первая в Италии Ассоциация «Европа – Абхазия», открыт Абхазский институт в Риме, целью которого является популяризация абхазской культуры, традиций и быта. В дальнейшем мы планируем в Италии открыть курсы абхазского языка. Есть итальянские филологи, студенты филологического факультета, которым интересен абхазский язык. Кроме того, мы оказываем содействие представительству ТПП Абхазии в Италии».

«По приезде в Италию нас пригласили на мессу в базилике Санта-Мария-дель-Поццо. Месса была посвящена всем католикам и православным Абхазии. После мессы нам преподнесли статуэтку Мадонны-дель Поццо, которую мы передадим в Сухумский Римско-Католический приход». Кроме того, в базилике Кану Тания был вручен аттестат «Ордена Святого Гроба Господня Иерусалимского» за заслуги в области благотворительности.

Замминистра сообщил еще об одном успешном завершении дипломатических усилий МИД РА в Италии. После нескольких лет работы удалось зарегистрировать юридическое лицо с названием: «Дипломатическое представительство Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах ЕС». «Мы считаем это большим достижением. Завершили бюрократический процесс регистрации. Сегодня у нас действует посол по особым поручениям МИД Абхазии в Италии Вито Гриттани. Он большой друг Абхазии».

Вито Гриттани вручил Тания аттестат. «Оценены креативные дипломатические подходы в развитии отношений между абхазским и итальянским народами», – пояснил Тания.

Как рассказал Кан Тания, по итогам регистрации «Дипломатического представительства Республики Абхазии в Италии и по совместительству в странах ЕС» была организована пресс-конференция. «Присутствовали местные СМИ. Вопросов было много, поскольку в Италии немного известно об Абхазии. Мы рассказали о том, какие функции планирует выполнять диппредставительство», – сказал он.

Тания отметил: «Мы сможем при необходимости оказывать помощь нашим гражданам в странах ЕС, проводить юридические консультации, если это будет нужно. Классических дипломатических возможностей у представительства не будет в силу того, что с Италией у нас нет дипотношений. Задача диппредставительства – способствовать популяризации Абхазии. Мы будем организовывать выставки, фестивали, презентации книг абхазских авторов».

Подводя итоги, замминистра подчеркнул: «Дипломатия – длительный процесс. Мы проложили тропинку, по которой будем двигаться в страны ЕС».

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс