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О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На встрече с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба постоянный координатор ООН, постпред ПРООН Нильс Скотт представил отчет о работе, проделанной в Абхазии за год. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
«Данный отчет содержит информацию о деятельности всех международных организаций в Абхазии. Надеемся, что наша деятельность помогает жителям республики», – сказал Нильс Скотт.
Скотт сообщил, что основными сферами деятельности международных организаций в республике являются сельское хозяйство, экология, здравоохранение. В 2017 году, по его словам, к списку дел добавилась борьба с сельскохозяйственными вредителями, в частности, с мраморным клопом.
При этом Президент подчеркнул, что возможность взаимодействия с международными организациями важна для Республики Абхазия, а также и сотрудничество в борьбе с сельхозвредителями, которые нанесли большой ущерб сельскому хозяйству. «Мероприятия, проводимые и международными организациями, направленные на борьбу с вредителем, принесли определенные результаты, но их недостаточно. Говорить о том, что ситуация изменилась в корне, не приходится. Только совместные усилия могут изменить положение дел в лучшую сторону», – сказал глава государства.
Рауль Хаджимба отметил, что есть позитивные результаты взаимодействия и по другим направлениям совместной работы, но если бы международное сообщество не действовало с позиции так называемой территориальной целостности, то можно было бы достичь еще больших успехов.
Номер: 129
Выпуск: 3590
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс