О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На встрече с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба постоянный координатор ООН, постпред ПРООН Нильс Скотт представил отчет о работе, проделанной в Абхазии за год. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Данный отчет содержит информацию о деятельности всех международных организаций в Абхазии. Надеемся, что наша деятельность помогает жителям республики», – сказал Нильс Скотт.

Скотт сообщил, что основными сферами деятельности международных организаций в республике являются сельское хозяйство, экология, здравоохранение. В 2017 году, по его словам, к списку дел добавилась борьба с сельскохозяйственными вредителями, в частности, с мраморным клопом.

При этом Президент подчеркнул, что возможность взаимодействия с международными организациями важна для Республики Абхазия, а также и сотрудничество в борьбе с сельхозвредителями, которые нанесли большой ущерб сельскому хозяйству. «Мероприятия, проводимые и международными организациями, направленные на борьбу с вредителем, принесли определенные результаты, но их недостаточно. Говорить о том, что ситуация изменилась в корне, не приходится. Только совместные усилия могут изменить положение дел в лучшую сторону», – сказал глава государства.

Рауль Хаджимба отметил, что есть позитивные результаты взаимодействия и по другим направлениям совместной работы, но если бы международное сообщество не действовало с позиции так называемой территориальной целостности, то можно было бы достичь еще больших успехов.

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс