ПОДВИГИ ОТЦОВ ЖИВУТ В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Есть такая профессия – Родину защищать

В Абхазии есть немало фамилий славянского происхождения, но их представители не просто считают себя абхазцами, а являются таковыми на самом деле. Они в совершенстве владеют абхазским языком, строго придерживаются абхазских обычаев и традиций, устанавливают родственные отношения с абхазцами из других фамилий. В паспортах значатся как граждане абхазской национальности. А в минуту большой беды для Родины они поднимаются на ее защиту, она для них – единственная. Их далекие предки оказались в Абхазии по разным причинам, но прижились, завели семьи и разделили судьбу этой страны.

Одна из таких семей – Тумановы. Первый из оказавшихся в Абхазии Тумановых – звали его Давид – обосновался в селе Отхаре Гудаутского района еще в начале 19 века. Женился на местной девушке-абхазке, построил дом и стал полноправным членом большой семьи отхарцев.

Дмитрий, сын Давида, родился в Отхаре в 1890 году. Получил четырехклассное образование. А когда в 1914 году началась Первая мировая война, совсем мальчишкой записался добровольцем в Абхазскую сотню и ушел на фронт. Вернулся Дмитрий в сентябре 1917 года. Как многие из Абхазской сотни, вступил в революционный отряд «Киараз». Вместе с частями Красной Армии устанавливал Советскую власть в Абхазии. Потом работал на благо Родины: возглавлял сельский совет в родном селе, был начальником милиции в Гудауте и Гагре, затем снова возглавлял Отхарский сельсовет.

В Абхазской сотне воевал на фронтах Первой мировой с самого ее начала и брат Дмитрия Самсон – кавалер Георгиевского креста. Награду получил «За активное участие в боях с неприятелем».

Интересной и неординарной личностью был еще один сын Давида Туманова – Георгий (ему было присвоен и титул – Ахан-ипа). Он получил блестящее образование, светское и религиозное (окончил в Петербурге духовную семинарию), знал несколько иностранных языков, не раз бывал за границей. Георгий пользовался огромной симпатией и любовью окружающих за умение встать на сторону справедливости, помочь своим землякам в нелегкие времена, быть защитником абхазской церкви.

На Первую мировую войну он тоже ушел добровольно, был священником в военных госпиталях Каунаса. В начале 20 века, когда армия грузинских меньшевиков под руководством Мазниашвили оккупировала Абхазию, он активно выступал против их бесчинств.

Статный, красивый, умный, он всегда привлекал внимание. Его жизнь оборвалась неожиданно, трагически и непонятно. По одной версии, он попал под колеса автомобиля, по другой – был отравлен.

…Остались позади годы Первой мировой войны, годы революционных преобразований. Народ в Абхазии строил спокойную жизнь. Но на всю большую советскую страну немецкий фашизм обрушил свою злость и силу – началась Великая Отечественная война 1941-45 годов. Традиции патриотизма в семье Тумановых оказались крепкими. Два родных брата и их сестра – дети Дмитрия Давидовича – ушли на фронт защищать свою большую родину – СССР. Константин воевал с самого начала боевых действий, с 1941 года. Письма от него приходили домой до 1944 года, а потом перестали. Пропал без вести. Семья не знает о его дальнейшей судьбе. Но память о нем сохранилась и сохраняется не только родными, но и всеми, кто в те далекие уже годы общался и дружил с ним.

Борис был призван в армию в 1939 году. Вскоре началась советско-финская война. Он сражался, но был тяжело ранен. Заключение медкомиссии – к военной службе непригоден. Демобилизовавшись, Борис до конца своей жизни вел активную работу в родном селе: был секретарем сельского совета, выполнял общественные задания, пользовался уважением односельчан за умение разрешать многие бытовые проблемы.

Добровольно пошла в Красную Армию дочь Дмитрия – Рая. Родилась она в 1923 году. Была совсем юной, когда стала служить в прожекторной части, где и провоевала до конца войны. Награды Раисы лучше слов говорят о ее боевых заслугах. Но Раисе Дмитриевне пришлось пережить еще одну войну – Отечественную войну народа Абхазии 1992-93 годов. И очень трудно сказать, что ей было тяжелее – воевать самой или каждый день, каждый час думать о единственном сыне Эдике, который пошел защищать независимость своей родной Абхазии. Эдик Киазимович Трапш погиб в январском наступлении. В войне с грузинским фашизмом сражались все мужчины семьи Тумановых.

Сын Бориса Дмитриевича – Заур Туманов – главный дирижер духового оркестра Министерства обороны РА, подполковник, кавалер ордена «Ахьдз-Апшп» III степени. Сегодня его уже нет. Остались воспоминания: о нем и его самого. Он вспоминал: «Как только началась война, я пошел в школу минометчиков в Гудауте. Ускоренный выпуск – и я готов к боевому крещению. Вместе с друзьями ждем приказа отправиться на передовую. Неожиданно меня вызывают в штаб. Там – Султан Сосналиев, Сергей Дбар и Сергей Шамба. Дан приказ – срочно создать духовой оркестр. Я пытаюсь сопротивляться: «Меня учили воевать. Я минометчик. Мои товарищи гибнут на фронте. Причем здесь музыка?» «Считайте, что это боевое задание», – сказал Сосналиев.

Создать заново оркестр было нелегко. Большинство музыкантов уехали за пределы Абхазии. Заур искал, нашел даже тех, кто играл еще в годы Великой Отечественной войны. Всего собралось человек 20. В ноябре 1992 года было первое выступление оркестра. Провожали ребят на передовую. Играли «Абхазский марш», «Прощание славянки», «Фронтовики»…

Оркестр потом много раз выезжал на передовую к бойцам, певцы и музыканты вдохновляли ребят, снимали стресс.

А после войны, в первую же годовщину Дня Победы, когда военный оркестр открывал парад на площади Победы, Заур гордо вышагивал впереди своего детища, прошедшего в одном строю с теми, кто ковал победу.

И еще об одном случае вспоминал Заур Борисович. Владислав Григорьевич Ардзинба ждал гостей – руководителей Приднестровья и Южной Осетии. Заура срочно вызвали к Президенту. Владислав Григорьевич попросил его подготовить гимны этих двух республик в исполнении оркестра. Но времени совсем мало – 2-3 дня. Об отдыхе, о сне забыли и главный дирижер оркестра, и музыканты. Но задание было выполнено. На встрече оркестр играл так, будто эти гимны исполняются им давно и привычно.

Брат Заура – Валерий встал на защиту Родины тоже с первых дней войны в Абхазии. Отправив к знакомым в Пензу жену и детей, он вместе с Пицундским батальоном освобождал Гагру и Гагрский район. Затем на Гумистинском фронте без отдыха, без кратковременных отпусков воевал до самой Победы. Валерий Туманов участвовал во всех боевых операциях, а в 2008 году еще и в событиях в Кодорском ущелье.

Сегодня в семье Тумановых пятеро сыновей достойно продолжают традиции своего рода. Нет сомнения, что в минуту опасности для Родины они не пожалеют себя, но пусть такое не случится ни для них, ни для других. Пусть будет для всех жизнь долгой, счастливой, мирной. А подвиги отцов живут только в памяти да рассказах для следующих поколений.

Людмила ЛАЗБА, заведующая историческим отделом Музея Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба

Номер: 130Выпуск: 3591Рубрика: обществоАвтор: Людмила ЛАЗБА, заведующая историческим отделом Музея Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба