В МИНИСТЕРСТВЕ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РА

Министерство по налогам и сборам Абхазии обнародовало результаты работы по замене бланков ИНН.

Как говорится в сообщении, замена бланков ранее выданных свидетельств о постановке на налоговый учет и присвоение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), а также присвоение кода причины постановки на налоговый учет (КПП) проводились в соответствии с Постановлением Кабмина РА.

В результате в Сухуме выдано 1039 бланков ИНН юридическим лицам, из них 76 – первично и 1585 – физическим лицам, 141 – первично; в Сухумском районе – 114 юрлицам (4 первично) и 175 – физическим лицам (27 первично); в Гагрском районе – 310 юрлицам (10 первично) и 281 – физлицам (28 первично); в Гудаутском районе – 197 юрлицам (17 первично) и 300 – физлицам (51 первично); в Гулрыпшском – 82 юрлицам (3 первично) и 217 – физлицам (21 первично); в Очамчырском – 111 юрлицам (2 первично) и 151 – физлицам (14 первично); в Ткуарчалском – 77 юрлицам (22 первично) и 120 – физлицам (16 первично); в Галском – 49 юрлицам (2 первично) и 156 – физлицам (14 первично). В итоге всего в республике выдано 1 979 бланков ИНН юридическим лицам (из них 136 первично) и 2 985 – физическим лицам (312 первично).

При этом отмечается, что количество организаций, заменивших ИНН, превышает количество организаций, сдавших налоговую отчетность за первое полугодие, что говорит о выявлении субъектов предпринимательской деятельности, осуществлявших фактическую деятельность, но не сдававших налоговую отчетность.

В отношении лиц, не успевших подать документы на замену бланков ИНН, с 1.12.2017 г. введены ограничения по обслуживанию расчетных счетов в кредитных учреждениях (банках), а также по таможенному оформлению при перемещении через таможенную границу Республики Абхазия товаров и транспортных средств, до предоставления новых бланков ИНН.

Работа по перерегистрации налогоплательщиков, не успевших осуществить замену бланков ИНН, продолжается во всех инспекциях МНС РА.

Номер: 130Выпуск: 3591Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс