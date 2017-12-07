КУПИ НОМЕР ДЛЯ МАШИНЫ – ПОДДЕРЖИ ШКОЛУ!

Благотворительный фонд «Абхазия» будет проводить продажу государственных номерных знаков серии С***ОО АВН для автотранспорта.

Председатель фонда Манана Квициния сообщила, что «все вырученные средства пойдут на оснащение компьютерным оборудованием деревенских школ реcпублики. В планах Фонда – покупка оборудования для Интернета, создание кинозалов и т.д. Приобретая государственные номерные знаки, каждый помогает благотворительным и социальным проектам Фонда. После утверждения списка и цены номеров будут определены школы, которым планируется предоставление помощи».

В первых акциях Фонд работал со школами Очамчырского и Ткуарчалского районов. «На этот раз мы продолжим работу со школами Пакуаша, Мыку и других сел»,– сказала М.Квициния.

Проект осуществляется при поддержке Премьер-министра РА, министра внутренних дел РА, депутатов Народного Собрания – Парламента РА и Управления ГАИ МВД РА.

Номер: 130Выпуск: 3591Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс