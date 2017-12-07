СНЯЛИ МЕХАНИЗМ СУХУМСКИХ КУРАНТОВ

В последние годы символ Сухума – городские куранты – работали с перебоями, а после сильного ветра в августе 2017 года и вовсе остановились. Долгое время судьба часов и самой башни была неясной.

Замначальника Управления архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации Сухума Тимур Зантария сообщил вердикт специалистов – сухумская башня не подлежит ремонту и ее нужно демонтировать для дальнейшего восстановления.

Часовой механизм вместе со станиной весит около двух тонн. Эта нагрузка привела к небольшому крену башни.

«Сейчас проводятся проектные работы. Комиссия установила, что восстановить башню в том виде, в каком она есть сейчас, нельзя. Ее нужно сносить и заново отстроить. Сам механизм часов демонтирован и хранится в одном из помещений Администрации города.

Часы были подарены Сухуму Моссоветом в 1950 году, когда столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку. Их установили на здании Администрации города, которое было построено в 1914 году табачным промышленником Стефаниди.

Номер: 130Выпуск: 3591Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс