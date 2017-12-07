О КНИГЕ ИГОРЯ МАРЫХУБА «ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВОПРОСОВ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»

Заявление пресс-службы Президента РА

«В последние дни в некоторых социальных сетях, в абхазском обществе идет обсуждение книги Игоря Марыхуба под названием «Против фальсификации вопросов истории Абхазии».

Ознакомившись с содержанием данного издания, нетрудно убедиться, что оно построено преимущественно на слухах и домыслах, нежели на глубоко аргументированных доводах. Характерно, что вместо серьезного научного анализа и обобщения тех или иных политических фактов, событий, связанных с новейшей историей Абхазии, автор книги нередко прибегает к их достаточно субъективной, во многом предвзятой оценке.

Не могут не вызывать негативную реакцию огульные, совершенно необоснованные выпады И. Марыхуба против многих видных представителей абхазской интеллигенции, начиная с основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа.

Произвольные и своевольные размышления и интерпретации автора, связанные с военно-политической историей Бзыбской и Абжуйской Абхазии, могут восприниматься как сугубо провокационные, способные нанести ущерб единству и сплоченности нашего народа, составляющих духовную и идеологическую основу нашего развития. Следует отметить, что это не первая книга автора, вызвавшая накал политических страстей в обществе.

Считаем, что Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, где работает автор, Академия наук Абхазии должны выразить свое принципиальное отношение к данному антинаучному изданию и впредь не допускать выхода в свет публикаций, не получивших соответствующей рекомендации ученого совета и экспертного сообщества в целом».

Номер: 130Выпуск: 3591Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА