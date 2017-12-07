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07.12.2017

ПООЩРИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Послы доброй воли Абхазии» подарили ноутбуки учащимся сухумской Горской школы №10 – победителям школьного тура предметной олимпиады по абхазскому языку. Денежные премии вручены преподавателям, которые подготовили учеников к олимпиаде.

Благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии», созданное в Москве абхазской диаспорой, занимается гуманитарными проектами в области сохранения абхазского языка, здравоохранения, образования и спорта.


Номер:  130
Выпуск:  3591
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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