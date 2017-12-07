БУДЕТ ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум – Москва

Депутаты Сухумского городского собрания побывали с рабочим визитом в Москве, в рамках которого была достигнута договоренность о подписании Протокола о сотрудничестве с Московской городской думой.

Как подчеркнул председатель столичного Собрания Константин Пилия, уже налажены контакты с Законодательным собранием Санкт-Петербурга и рядом других городов России. «Уверен, что давно назрела необходимость более тесного сотрудничества между Собранием Сухума и Думой Москвы, где есть большой опыт в организации различных сфер городской жизни. Москва обладает огромным инвестиционным потенциалом. Мы выступаем за культурное, деловое, научное и экономическое сотрудничество, которое позволит нам раскрыть свои возможности», – сказал К.Пилия. По его словам, подписание Протокола о сотрудничестве между Мосгордумой и Сухгорсобранием позволит наладить стратегические связи.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников также заявил о заинтересованности московских депутатов в налаживании связей с сухумскими коллегами. «Уверен, что в ближайшее время мы завершим согласование текстов Протокола о сотрудничестве, после чего документ будет подписан», – отметил он.

В рамках встречи Алексей Шапошников и Константин Пилия обменялись памятными подарками.

Номер: 130Выпуск: 3591Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс