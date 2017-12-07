К 25-ЛЕТИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И 10-ЛЕТИЮ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание Комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и 10-летия международного признания Независимости Республики Абхазия. Глава государства поручил главам министерств и ведомств разработать план мероприятий, включая необходимые информационные материалы, благоустройство площади Свободы в Сухуме, других площадок для празднования памятных дат в районах и городах республики, а также подготовить соответствующую смету расходов.Номер: 130Выпуск: 3591Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс