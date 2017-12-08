БЫЛ ЛИ ЛЕНИН НЕМЕЦКИМ ШПИОНОМ?

Ленин никогда не был шпионом кайзера, и все разговоры о его причастности к германскому генштабу ведутся для того, чтобы опорочить Октябрьскую революцию и тот социальный строй, который установился в нашей стране. Ленин как политик ловил в свои паруса ветер истории. Байки о том, что Ленин – агент Германии, вызваны в первую очередь тем, что вождь революции и большевики хотели, чтобы Россия потерпела поражение в Первой мировой войне. Эта достаточно прагматичная и, скажем так, циничная позиция была вызвана тем, что большевики понимали – только поражение России позволит им взять власть в стране. Ленин использовал в своих целях любую возможность. А для начала надо было, чтобы власть потерял царь. Но здесь вклад большевиков в Февральскую революцию стремится к нулю: ведь государственный переворот устроила не партия большевиков. Но для того чтобы большевики могли взять власть, ее должны были передать им члены Временного правительства. А они, в свою очередь, полностью ориентировались на Антанту, были от нее зависимы и ею же управлялись. И если мы под этим углом посмотрим на события июля, или всего лета, или октября 1917 года, то увидим со стороны правительства преступное бездействие. Зная, что большевики собираются устроить в Петрограде, Временное правительство не сделало ничего, чтобы себя защитить. И приказ об этом бездействии издал Керенский, который, на мой взгляд, был прямым агентом британской разведки. Так что для прихода к власти большевиков постарались самые разные силы. И каждая из них ловила свою рыбку в той мутной воде, которая затопила Европу в результате Первой мировой войны. Керенский же власть удерживать и не собирался: он для того и играл с большевиками в поддавки, чтобы Россия побыстрее развалилась. На мой взгляд, то, что Керенский развалил великую страну гораздо быстрее, чем Горбачев, как раз и было не цепью случайностей и ошибок, а того, что он сознательно и целенаправленно работал на разрушение страны. Впрочем, как и другие члены Временного правительства.

А вот у большевиков таких тесных контактов с Антантой не было. Зато когда большевики взяли власть, у них с Антантой случился «медовый месяц». Который длился до момента мятежа чехословацкого корпуса. Где-то в течение полугода Антанта большевиков не признавала, но и не отталкивала. У них шел диалог. К примеру, когда большевики переезжали в Москву, британский агент Роберт Локхарт ехал в одном вагоне с Троцким (Локхарт пишет об этом в своих мемуарах). Эту дружбу подтверждает и такой факт: когда большевики заключали сепаратный мир с Германией, то в договоре первым пунктом было требование ни в коем случае не перебрасывать войска на Западный фронт.

И это требование было продиктовано Британией. Ведь какова была цель Британии в Первой мировой войне? Победить Германию, чтобы после победы отдать проливы России? Нет, их цель была – победить Германию, но только после того, как Россия уже развалится. То есть для начала устроить смуту в России, а после этого заразить этой смутой и саму Германию. Поэтому Британия и не признавала ни одно правительство на территории России. И Ленин был вынужден маневрировать между Антантой и Германией, которые могли его прихлопнуть.

Ведь что такое шпион? Это когда человек работает на какое-то либо другое государство. Поэтому Керенского можно назвать шпионом – он работал на другое государство. А Ленина назвать шпионом нельзя – он работал на то, чтобы построить в России другое общество. Он хотел построить социалистическое государство, его интересовали не деньги, а те идеалы, которые он хотел осуществить. И за это его можно уважать.

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: политикаАвтор: Из российской прессы