ПОЧЕМУ ЛИДЕРА СТРАНЫ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО СНИМАТЬ?

Мы так привыкли к телеэкрану почти в каждой квартире, что буквально не представляем себе жизни без телевидения. А ведь это чудо техники сравнительно молодое. Хотя и постарше, чем думают многие. Первые опыты по созданию телевещания в СССР начались в 30-е годы ХХ века.

Телевидение в его нынешнем виде – с качественным вещанием, большими редакциями и популярными тележурналистами – появилось лишь к середине 60-х годов. Примерно в это время знаменитые бытовые телеприемники «КВН», а позже «Старт» стали доступными для населения.

Днем рождения советского телевидения вполне можно считать 1 октября 1931 года, когда началось регулярное вещание.

В СССР, как и во всем мире, телевидение начиналось как механическое. Оно основывалось на так называемом диске Нипкова – вращающемся устройстве с прорезями для сканирования изображения. Недостатков у механического телевидения была масса. Поскольку вращающийся диск мог дать лишь небольшое количество строк, изображение получалось нечетким, размытым. Кроме того, все снималось на неподвижную камеру, то есть технически можно было реализовать только студийные передачи. Делать какие-то сюжеты «на выезде» было просто невозможно, так как в СССР не было записывающей аппаратуры. Но сама возможность передачи на расстояние не только звука, но и изображения считалась настоящим чудом.

Первые экспериментальные передачи советского телевидения начали выходить в эфир – полчаса в сутки.

1 мая 1932 года на телеэкраны вышел первый советский телефильм о первомайской демонстрации. Он состоял из смонтированных статичных картинок, которые сменяли друг друга. По сути, это был фоторепортаж, показанный по телевидению.

Звука не было – точнее, для того, чтобы его принимать, требовалось устанавливать еще одну ТВ-приставку. Поэтому слова дикторов дублировались «бегущей строкой». Она печаталась на машинке и просто кадр за кадром выставилась перед объективом телекамеры.

15 ноября 1934 года артист Иван Москвин прочитал перед телекамерой рассказ Чехова «Злоумышленник». А затем (о чудо!) состоялась трансляция балета и перед телекамерой была исполнена песня. Именно этот день можно считать началом художественного вещания.

Начался выпуск бытовых телевизоров, доступных населению. Размер экрана был 3x9 сантиметров, и разглядеть на нем что-то было возможно лишь через специальное увеличительное стекло. Как шутили в те времена: «Телевизор размером с почтовый ящик, изображение – с почтовую марку». Но это уже был прорыв: телевидение стало доступно простым советским гражданам.

В 1949 году в Советском Союзе состоялась первая спортивная трансляция. На стадионе «Динамо» ЦДКА со счетом 4:1 разгромил «Динамо» из Минска. Комментировал это все в прямом эфире популярный диктор Вадим Синявский.

Сталин боялся сниматься на телевидении. Это объяснялось требованиями безопасности. Дело в том, что репортажи в основном велись «вживую», то есть в прямом эфире. Таким образом «агенты империализма» могли точно узнать, где Сталин находится в этот момент, и, например, организовать внезапное покушение.

Члены правительства СССР впервые попали на телеэкран лишь после смерти Сталина, 22 февраля 1954 года, когда велся телерепортаж из Центрального театра Советской Армии. Кстати, жене Лазаря Кагановича, которая смотрела эту трансляцию, показалось, что на телеэкране ее муж выглядит «рябым», и буквально на следующий день в телецентр приехали «люди в штатском» разбираться – не было ли это политической диверсией. К счастью, все обошлось.

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы