СПАСИТЕЛЬНЫЕ ЗЕРНА

Кофемолка – орудие прогресса!

Кофе так прочно вошел в наш быт, что порой люди и не догадываются, что горячий тонизирующий напиток – продукт непростой судьбы. Схематично все выглядит просто: кофейное дерево – кофейные зерна – кофейный порошок. Именно последний и является тем продуктом, что превращается в напиток. Однако чтобы получить порошок, люди ломали голову не одно столетие.

Как гласит легенда, кофе открыл простой эфиопский пастух по имени Калди. Он заметил, что козы, наевшись темно-красных плодов, по ночам не спят, а бодрствуют. Пастух рассказал об этом настоятелю монастыря, и тот решил проверить напиток из плодов на монахах. Выпив его, те перестали засыпать на ночных бдениях, а настоятель решил присмотреться к кофейным плодам повнимательнее.

Бедуинский способ

Легенда об открытии кофе, увы, не может быть ни подтверждена, ни опровергнута. Известно, что кофе как напиток был открыт около 850 года. Но долгое время он оставался достоянием небольшой группы племен в Эфиопии. Оттуда кофейное дерево было завезено на Аравийский полуостров, где также проживали эфиопы. Вытеснив их оттуда, арабы оставили себе множество их привычек. В том числе – употребление кофейного напитка.

Поначалу получение кофе было далеко от современного метода. Зрелую мякоть кофейного плода сушили на солнце и заваривали кипятком, а зерна выбрасывали. Такой кофе назывался «гешир» (кишр), или «белый йеменский кофе». Потом кто-то додумался использовать для заварки зерна плодов. Напиток получился иным, но его вкус оставлял желать лучшего. Со временем арабы стали обжаривать зерна, а для лучшего растворения в воде – молоть их.

В деревянной ступке твердые и маслянистые (из-за обжарки) зерна нужно было толочь массивным пестиком. Женщины к этой работе сначала не допускались по причине физической слабости, а после – в силу традиций. Процесс требовал соблюдения нюансов: времени молотьбы, материала и формы пестика и ступки. Можно сказать, что ступка и пестик – первая кофемолка, созданная человеком. Вот только полученный темный порошок арабы не варили, а смешивали с животным жиром и молоком, чтобы взять с собой в дорогу. Это было тонизирующее и питательное средство. Выражаясь современным языком, натуральный энергетик.

Впрочем, довольно быстро бедуины стали заваривать кофейный порошок кипятком. С тех пор кофе в жизни этого народа занимает очень важное место. При этом жарить и молоть зерна могут только мужчины. Засыпав кофейные зерна в железный ковшик, хозяин держит его над огнем. Время от времени он подбрасывает их в воздухе, чтобы те не зажаривались. В конце бедуин ссыпает их в деревянную ступку и толчет.

Молотьба зерен – тоже особый ритуал. Хозяин выстукивает определенный ритм под старую песню, параллельно следя за степенью дробления. Конечно, такой помол не обеспечивает мелких фракций, кофе получается грубым, но от этого не менее вкусным.

Европа и Азия

В 1475 году в Константинополе открылся первый кофейный салон «Кива Хан». Здесь можно было не только купить кофе, но и попробовать его на вкус. Переняв у арабов традицию пить кофе, османы значительно расширили и разнообразили ее. Это касается и способов помола, с помощью которого зерна превращались в порошок.

Любая ручная кофемолка по принципу мало отличима от обычной мельницы. Она состоит из двух жерновов, один из которых неподвижен, а второй вращается посредством ручки. Расстояние между жерновами изменяется с помощью специального винта. Чем больше закручен винт, тем меньше зазор между жерновами и, соответственно, тоньше помол. Зерна поступают в камеру через воронку.

Совсем другое дело – европейская кофемолка. Хотя принцип ее работы такой же, как и у турецкой (зерна измельчаются посредством жерновов), ее форма иная. Классическая европейская кофемолка представляет собой квадратный ящик с крутящейся наверху ручкой и выдвигающимся ящичком для помолотого кофе. Изделие, как правило, украшено всевозможными декоративными элементами, что придает ему неповторимый вид. Вместе с тем, будучи более нарядной, «европейка» уступает восточной кофемолке по функционалу.

Сегодняшние электрокофемолки с ножами функционируют по принципу миксера. Их еще часто называют роторными. При вращении с большой скоростью ножи просто дробят кофейные зерна в микрочастицы. Недостатком в этом случае является равномерность помола оставляет желать лучшего. Кофейные салоны, как правило, используют электрокофемолку с жерновами или дисками, при этом жернова должны быть только керамическими!

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы