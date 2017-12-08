А МУЗЫКА НАСТИГНЕТ КАК ЛЮБОВЬ

Постскриптум к одному концерту

Уже растворился в сухумском воздухе волшебный туман так долго ожидаемого концерта Сергея Манукяна и Тамары Вороновой, а хитовые мелодии еще долго будут сопровождать нас, всплывая в памяти. Так обычно бывает после встречи с настоящей первосортной музыкой.

Вечер джаза состоялся на сцене Русского государственного театра драмы РА имени Ф.А. Искандера и собрал в зале поклонников музыки – причем поклонников разных поколений. Известный музыкант Сергей Манукян и его друзья – гитарист Павел Чекмаковский, клавишник Константин Глузман и музыкант-ударник Артем Федотов уже вернулись в зимнюю Москву, а мы еще напеваем, еще живем сладостными ритмами и, встречаясь с теми, кто был на концерте, я невольно возвращаюсь в разговоре в тот прекрасный музыкальный ноябрьский вечер…

И не одна я. Сухумчане, среди которых немало любителей хорошего джаза, продолжают обсуждать концерт:

– Это был кайф!

– Тридцать лет как не бывало!

– Какое богатство регистров! Тамара с Сергеем так потрясающе звучали в дуэте!

– А мне пения Тамары не хватило! Она как хозяйка предоставила сцену гостю!

Отложив дела, пришел на концерт и Президент Абхазии Рауль Хаджимба. И не только в знак уважения к памяти отца певицы – известного ученого-кавказоведа, политического и общественного деятеля Юрия Николаевича Воронова, но и как ценитель достойной музыки и таланта нашей джазовой дивы.

Сергей Манукян, с которым я встретилась за день до концерта для эксклюзивного интервью, рассказал, что в Абхазии он бывал не раз: и в детстве, и уже сложившимся музыкантом играл в Очамчыре, в Сухуме и Гагре, причем, был даже вечер-концерт в ресторане «Гагрипш», особенно ему памятный.

Наш гость признался, что перед концертом почти никогда не знает наверняка – что именно он подарит слушателям. Программа концерта формируется лишь условно, однако музыканты, с которыми работает Сергей Манукян, великолепно ориентируются в колоссальном репертуаре и с первой ноты подхватывают.

Вырос Сергей Манукян в городе Грозном. Отец был прокурором, мама – врачом, в семье было трое детей. Связь с искусством прослеживается через дедушку музыканта по материнской линии. Глава преуспевающей художественной артели, украшавшей городские фасады, Сергей Саркисян, в честь которого и назвали будущего музыканта, содержал театр в дореволюционном Ставрополе.

У самого музыканта с супругой Мариной Манукян сорок лет семейного стажа и четверо детей. Сыновья Валерий и Северьян, дочери – Ариадна и Дина, а еще внучка и внук.

Марина, как рассказывает Сергей, человек со многими талантами, она – музыкант, философ, поэт. К популярности супруга относится спокойно. В интервью Первому каналу откровенно призналась, что не считает супруга «звездой», ведь звезды светят очень тускло и только ночью.

Впрочем, Сергей несмотря на свою «звездность» остается очень скромным человеком. Может объехать несколько магазинов, чтобы обеспечить семью качественными свежими продуктами.

А я все продолжала «нащупывать» интересы Сергея Манукяна: чем же он интересуется, что любит помимо музыки и семьи?

– Поклонником театра назвать меня, наверное, нельзя, но я с удовольствием хожу, когда меня приглашают друзья, – признается музыкант.

– Выходит, вы предпочитаете искусство человеческого общения?

– Да, друзья составляют важную часть моей жизни, – соглашается Сергей Манукян. – Буквально на днях я играл концерт с Арамом Зурабяном, с которым дружу еще со школы. Такие же отношения у меня с Мироном Климашевским – мы тоже дружим с детства и часто играем, выступаем вместе и записываем музыку. Нас связывают годы в Грозном, в котором счастливо жили чеченцы, русские, ингуши, армяне, татары, представители других национальностей. Это был очень яркий и музыкальный город. Только в одном Доме культуры имени Ленина, когда я пришел туда в 1967 году и двенадцатилетним начал играть в джазовом ансамбле с профессионалами, было два биг-бенда.

– Каким образом музыка появилась в вашей жизни?

– Я с раннего детства очень любил слушать радио, обожал и классическую музыку в исполнении оркестра, и советские песни, одним словом все, что называлось музыкой. А когда я услышал джаз, то вообще был в шоке. Музыка вошла в меня и стала моей жизнью в то время, когда я вообще не задумывался, слушая ее, что это блюз, а это, например, джаз. Я вообще не считаю нужным привязываться к тому или иному жанру. Если рядом с вами есть музыка, она вас непременно настигнет. Это уже потом, когда я стал учиться и познакомился с музыковедами, у которых принято все систематизировать, я стал разбираться в жанрах.

Джазовая музыка от любой другой отличается тем, что в ней происходит то, что не может произойти больше никогда. И хотя любая музыка сиюминутна, она все равно предсказуема, можно хорошо сыграть, можно неудачно сыграть… А если уж вы играете джаз, то в нем есть варианты – это раз, есть сюрприз – два… Вот и наш концерт с Тамарой тоже будет единственным, уникальным, неповторимым. Рассказал музыкант и о встрече с Тамарой Вороновой. Сергей Манукян пригласил певицу домой, и они впервые спели дуэтом. Так и родилась идея настоящего выступления.

– Музыка – это ассоциации, это лучшее в нашей жизни. И мы навсегда влюбляемся в это лучшее. Музыка помогает нам оставаться людьми, ведь так легко разрушить гармонию в самом себе и как следствие – вокруг. Вот тогда и начинаются войны, вражда. Я считаю, – продолжил музыкант, – что все конфликты в мире происходят, когда человек убивает в себе человека.

* * *

И вот наступил час концерта. Самая первая мелодия сразу покорила слушателей, сцена и зал чувствовали и понимали друг друга. Никакого пафоса, а только музыка – с ее неисчерпаемыми образами и звуками овладели каждым… Даже дети, пришедшие с родителями, подпевали в такт, кто-то просто зачарованно следил за темпераментными движениями музыкантов.

Тамара Воронова открыла и вела концерт, а ее поклонники, затаив дыхание, ждали – когда же она, наконец, запоет. И вот – первое выступление в дуэте. Любимая многими поклонниками джаза песня «All of me» звучала необычно – глубоко, проникновенно, волнующе. Тамара в тот вечер, что называется, особенно была «в голосе». Ведь голос – удивительный инструмент, и подчиняется он каким-то своим особым никому не ведомым правилам. Потом Тамара запела «Cry me a river», и зал просто застонал он восторга, а потом была еще «Unforgettabl». Вне всяких сомнений, у Тамары с гостем сложился прекрасный музыкальный тандем.

Во время выступления Тамары Вороновой на сцене произошла маленькая рокировка. Музыкант Артем Федотов – повелитель ударных инструментов – уступил место своему абхазскому коллеге Зауру Гурзан. При этом он нетерпеливо приплясывал неподалеку, и было заметно, что ему не терпится вернуться.

Заура радостно приветствовали поклонники. Внешне он нисколько не волновался и исполнял непростые партии изящно и с легкостью. Отыграв несколько песен, Заур скромно поклонился ревущему залу и скрылся за кулисами.

Финал концерта не мог предсказать никто. Несколько смущенная Тамара обратилась за помощью к залу и заговорщически улыбнулась. А потом она сделала едва заметный знак музыкантам, и зазвучала песня абхазского композитора Юрия Герия «Край мой любимый» – бессмертный хит «Апсны-67». Неожиданно для всех Тамара спустилась в зал со вторым микрофоном… И вернулись они уже вдвоем с любимицей публики Людмилой Гумба, исполнявшей эту песню тысячи раз и каждый раз с овациями.

Музыканты из группы Сергея Манукяна уверенно подхватили зажигательную мелодию, и зал встал, потому что оставаться равнодушным к этому торжеству музыки было невозможно.

К сожалению, музыкантам, которые так понравились слушателям, надо было еще не опоздать на самолет. Как призналась Тамара уже после концерта, по намеченной программе она была намерена подарить нам еще четыре песни… Но, увы, ни музыканты, ни зал, наслаждаясь музыкой, не заметили, как пролетело время.

Так что нам остается только напевать любимые мелодии, приближая время следующего концерта.

Юлия СОЛОВЬЕВА

На снимках: на репетиции; Тамара Воронова с дочерью Соней Белой.

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА