ДОСТОИНСТВО СТАРИНЫ И НАКАЛ СОВРЕМЕННОСТИ

Дорожные заметки

(Окончание. Начало в №№ 124, 126)

Форум армянских писателей диаспоры

Как уже упоминалось, я посетил Армению по приглашению правления Союза писателей в лице его председателя Эдварда Милитоняна для участия в работе VI форума армяноязычных и иноязычных писателей спюрка (диаспоры) «Современный армянский писатель и армянская литература перед вызовами XXI века», который состоялся 8-12 октября в цахкадзорском Доме творчества писателей. Из Абхазии, кроме меня, был и Арам Кансузян.

10 октября в Союзе писателей Армении состоялась встреча участников форума с редакторами республиканских литературных изданий. В своем выступлении директор издательства «Союз писателей Армении» Шант Мкртчян высоко оценил издание альманаха «Гракан Амшен» («Литературный Амшен»), увидевшего свет в издательстве «Союз писателей Армении» по госзаказу правительства Армении. Альманах вышел под редакцией моего друга, известного писателя, ныне светлой памяти Гукаса Сируняна.

Презентация «Гракан Амшен» прошла в апреле с.г. в Круглом зале Союза писателей Армении. В альманахе, кроме армянских авторов, проживающих в Абхазии, представлены и абхазские писатели в переводе на армянский язык: Анзор Мукба, Станислав Лакоба, Сергей Агындиа, Владимир Зантария, Даур Начкебиа, Вахтанг Абхазоу, Анатолий Лагулаа, Валентин Когониа, Виталий Шария и Энвер Ажиба. Переводы осуществлены Шамирам Кесян, Карленом Яланузяном и автором этих строк. Кстати, в 2012 году в том же издательстве в прекрасном переводе К.Яланузяна увидел свет роман Даура Начкебиа «Берег ночи».

После издания альманаха председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу обратился к своему армянскому коллеге Эдварду Милитоняну с благодарственным письмом, в котором, в частности, говорится: «От имени писателей Абхазии выражаю благодарность вам и руководству издательства «Союз писателей Армении» за выпуск уникального альманаха «Гракан Амшен». Мы признательны вам за то, что благодаря усилиям члена Союза писателей Абхазии Артавазда Сарецяна в альманахе представлены и абхазские авторы в переводе на язык великого Исаакяна».

В ответном письме Э.Милитонян выразил надежду, что «двусторонние связи и сотрудничество в дальнейшем будут продолжаться во имя армянского и абхазского культурного сближения и развития наших литератур».

Будем надеяться, что так и будет, ведь продолжение сближения зависит исключительно от нашего желания и умения...

Знаменитый Дом творчества писателей в Цахкадзоре (Ущелье цветов) находится на высоте 1850 метров над уровнем моря.

Здесь жили и творили Андрей Белый, Осип Мандельштам, Илья Эренбург, Егише Чаренц, Василий Гроссман, Джон Стейнбек, Джавахарлал Неру, Мариэтта Шагинян, Аветик Исаакян, Наири Зарян, Уильям Сароян, Чингиз Айтматов, Эдуардас Межелайтис, Сильва Капутикян, Грант Матевосян, Мушег Галшоян, Ваагн Давтян, Амо Сагиян, Рачия Ованесян, Паоло Коэльо и многие другие знаменитости. Эти имена на армянском и русском языках вывешены в холле первого этажа главного корпуса Дома творчества.

Да, здесь творили великие мастера слова. И это совсем не удивительно, ибо вокруг царит творческая атмосфера, здесь все располагает к творчеству.

Я же в свое редко свободное вечернее время с удовольствием читал прихваченную с собой из Сухума книгу стихов «Узы» знакомой нашему читателю Надежды Осьмининой. Ее произведения, посвященные Абхазии, неоднократно печатались на страницах нашей газеты.

И еще хочу сказать, что здесь состоялось мое знакомство с известным армянским поэтом-переводчиком, доктором филологических наук, профессором Арцахского государственного университета Сократом Ханяном. Сократ Агаларович несколько лет назад написал очень теплую и мудрую рецензию на мой сборник «Без восклицательных знаков – на краю пропасти». В знак уважения я вручил ему альманах «Гракан Амшен», который многоуважаемый Ханян принял с большой благодарностью и пригласил меня в Арцах.

Хочу обязательно побывать на многострадальной и героической земле Арцаха. Хочу своими глазами увидеть Родину героев и военачальников, простых тружеников, учителей, не покидавших классные комнаты даже во время артобстрелов.

Хочу написать книгу о жителях этого легендарного края. Особенно хочу встретиться с его защитниками – военнослужащими Армии самообороны Арцаха, пожать им руки и сказать «спасибо» за то, что они дают нам право жить с достоинством за пределами нашей исторической Родины.

В Святом Эчмиадзине

10 октября в рамках форума писателей во главе с председателем СП Э.Милитоняном в образовательном центре «Гарегин Первый» принял Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй. Он передал свое благословение писателям, сообщив о своей готовности помогать творческой интеллигенции с использованием возможностей Святого Эчмиадзина.

Состоялась интересная и откровенная беседа, которая касалась сохранения, обучения и сближения западно- и восточноармянского литературных языков. Писатели говорили о политических и экономических трудностях, перед которыми сегодня стоит общая родина рассеенных по миру армян. По мнению Католикоса, в решении этих проблем одна из основных ролей принадлежит армянским писателям, чьи произведения должны «способствовать формированию патриотического духа, национального самосознания и облика среди молодежи».

Всем участникам встречи Католикос преподнес подарок: новое дополненное издание страстной поэмы «Книга скорбных песнопений» автора Х века Григора Нарекаци, решением Папы Римского возведенного в ранг святых 23 февраля 2015 года «в качестве монаха, учителя, известного своим учением и научными трудами».

Католикос всех армян Гарегин Второй пожелал, чтобы «армянские писатели продолжили своей творческой жизнью служить армянскому народу так, как это делал святой монах Григор Нарекаци».

АРТАВАЗД САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: обществоАвтор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении