Об утверждении Производственного календаря на 2018 год

Постановление Кабинета Министров

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Производственный календарь на 2018 год (прилагается).

2. В связи с совпадением выходных праздничных нерабочих дней перенести следующие выходные дни:

– 6 января (суббота) – на 3 января (среда);

– 7 января (воскресенье) – на 4 января (четверг);

– 14 января (воскресенье) – на 15 января (понедельник);

– 26 августа (воскресенье) – на 27 августа (понедельник);

– 30 сентября (воскресенье) – на 1 октября (понедельник).

3. В связи с тем, что Православный праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (8 апреля), то следующий за ним понедельник (9 апреля) будет нерабочим днем.

4. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», Редакция газеты «Апсны» опубликовать Производственный календарь на 2018 год.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум,

29 ноября 2017 г.,

№169

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия