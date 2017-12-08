АВТОПАРК МИНЗДРАВА ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ СПЕЦТРАНСПОРТОМ

Министерство здравоохранения Республики Абхазия приобрело 8 новых автомобилей «скорой помощи» класса «А» за счет бюджетных средств. Машины будут переданы районным больницам, сухумской станции скорой помощи и городской клинической больнице.

По мнению министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, наши «медучреждения нуждались в новом транспорте. Особенно их не хватало в районных больницах восточного региона. Машины качественные и приобретены непосредственно у завода-производителя. Они позволят выполнять функции неотложной помощи и перевозки пациентов. Следует отметить, что эти транспортные средства оснащены минимальным набором необходимого оборудования. Поэтому в рамках бюджета 2017 года мы оснастим их дополнительным оборудованием: кардиографом и другой техникой».

Министр сообщил, что в рамках программы развития Минздрава в следующем году планируется подготовка нормативно правовой базы по созданию Республиканской единой централизованной службы скорой и неотложной помощи: «Это позволит намного эффективнее и качественнее оказывать неотложную помощь в регионах республики. Надеемся, что в 2019 году такая служба будет организована».

Общая стоимость проекта – чуть больше 11 млн руб.

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс