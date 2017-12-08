ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

В Абхазгосфилармонии им. Р. Гунба состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса педагогического мастерства «Учитель года». На мероприятии присутствовали Президент Абхазии Р.Хаджимба, Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии В.Кварчия, представители Правительства, научного и педагогического сообществ страны.

Выступая на церемонии, Президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул значимость профессии педагога: «Сегодня в этом зале мы чествуем лучших преподавателей республики по итогам 2017 года.

Трудно переоценить значение качественного образования для построения успешного суверенного государства, мыслящего, патриотичного общества. Это становится особенно ощутимым в современном мире со все ускоряющимся ритмом жизни и темпами развития во всех сферах.

Но знания и навыки – это далеко не все, что учителя передают детям. В стенах образовательных учреждений происходит развитие личности и характера молодых людей. И в этом деле важнейшую роль играют учителя. Педагог, вкладывающий в свой нелегкий труд душу, способен раскрыть индивидуальные особенности своих учеников, направить на верный путь, привить уважение к традициям, пробудить интерес к истории своей страны.

Это – ваш каждодневный, кропотливый, титанический труд, которому отдано все ваше время. И только так можно добиться значительных успехов в вашей сложной и тонкой работе.

Во времена стремительного развития информационных технологий и изобилия медийных ресурсов роль учителя как источника достоверной и качественной информации должна оставаться весомой. Необходимо постоянно идти в ногу со временем и совершенствоваться, чтобы помогать молодым людям ориентироваться в том, на что действительно стоит обращать внимание.

Задача государства – сделать все для того, чтобы педагоги могли спокойно обучать и воспитывать детей, исполняя свой высокий долг.

Спасибо вам за ваш профессионализм и преданность любимому делу! Желаю вам крепкого здоровья и многочисленных поводов для радости за своих учеников!»

(Материал о награждении победителей конкурса педагогического мастерства читайте в следующем номере)

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс