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6 декабря на заседании Президиума Академии наук Абхазии обсуждался факт выхода книги Игоря Марыхуба «Против фальсификации вопросов истории Абхазии». Члены Президиума осудили провокационный, антинаучный характер издания, заметив, что даже обсуждение содержания книги может привести к расколу в обществе. Члены Президиума АНА подчеркнули, что ответственность ученого, сотрудника научного учреждения системы АНА не совместима с провокациями подобного рода.

По итогам обсуждения было принято Постановление Президиума АНА, в котором руководству АбИГИ им. Д.И. Гулиа рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания старшего научного сотрудника И. Марыхуба в коллективе института.

Пресс-служба Академии наук Абхазии

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Академии наук Абхазии