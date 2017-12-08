НЕЛЬЗЯ БОЙКОТИРОВАТЬ ОЛИМПИАДУ

«Решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года только под олимпийским флагом – чистой воды политика,– считает депутат Народного Собрания – Парламента РА, президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба.– Но было бы неверным шагом принять решение о бойкоте Олимпиады, ведь когда страна бойкотирует Олимпийские игры, применяются санкции и к спортсменам. Если олимпийцы будут участвовать в играх, то мир увидит, что санкции не дали результата». По мнению А.Абухба, МОК превратился в своеобразный влиятельный фэн-клуб, который отвечает интересам Запада.

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс