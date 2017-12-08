В. ПУТИН БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ

О решении баллотироваться на выборах Президента России весной 2018 года Владимир Путин заявил в Нижнем Новгороде, поздравляя коллектив Горьковского автомобильного завода с 85-летием. Заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из сотрудников завода.

Здесь же В.Путин заверил, что власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе.

«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», – сказал глава российского государства.

Как известно, во вторник вечером исполком МОК объявил о дисквалификации сборной России с Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По решению МОК, в Играх смогут участвовать только «чистые» российские спортсмены под олимпийским флагом.

Решение о дисквалификации МОК принял после проверки информации Григория Родченкова о якобы имевшем место государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. При этом комиссия МОК не нашла доказательств поддержки высшими госорганами РФ «допинговой системы».

Номер: 131Выпуск: 3592Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс