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В. ПУТИН БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ
О решении баллотироваться на выборах Президента России весной 2018 года Владимир Путин заявил в Нижнем Новгороде, поздравляя коллектив Горьковского автомобильного завода с 85-летием. Заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из сотрудников завода.
Здесь же В.Путин заверил, что власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе.
«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», – сказал глава российского государства.
Как известно, во вторник вечером исполком МОК объявил о дисквалификации сборной России с Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По решению МОК, в Играх смогут участвовать только «чистые» российские спортсмены под олимпийским флагом.
Решение о дисквалификации МОК принял после проверки информации Григория Родченкова о якобы имевшем место государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. При этом комиссия МОК не нашла доказательств поддержки высшими госорганами РФ «допинговой системы».
Номер: 131
Выпуск: 3592
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс