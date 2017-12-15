48 ЛЕТ НАЗАД: БУРЯ У ПИЦУНДСКОГО МЫСА

Как противостояли морской стихии

Сегодня, 48 лет спустя, мало кто в Абхазии, тем более молодое поколение, помнит о той штормовой ситуации на курорте «Пицунда», которая случилась в январе 1969 года, а также о том, как создавалось замечательное сооружение – ипподром в селе Бзыпте.

Мыс Пицунда представляет собой низменность, омываемую с юга и юго-запада Черным морем.

До строительства здесь курортных пансионатов берег находился в состоянии динамического равновесия, то есть гравийные пляжи, окаймляющие мыс, периодически размывались и намывались морскими волнами – так утверждали местные старожилы и ученые, занимавшиеся берегозащитной проблемой курорта.

С 1962-го по 1967 год на мысе Пицунда было осуществлено строительство курортного комплекса. При этом основная часть 15-этажных пансионатов расположилась в 12-13 метрах от декоративной подпорной стены, отделяющей прогулочную эспланаду от пляжа. Здания пансионатов возведены на фундаменте в виде мощной железобетонной монолитной плиты, заложенной на песчаном галечном грунте, на отметках 0,25 м выше горизонта спокойного моря, с глубиной подошвы плиты – 2,5 – 3 м от поверхности земли.

При первом сильном шторме зимой 1969 года сложилась аварийная ситуация, особенно у 5-го и 6-го корпусов и столовой №1. Было разбито ограждение алюминиевых витражей на первых этажах. Возле указанных корпусов полностью разрушило декоративную стену, отделяющую пляж от эспланады. Пострадал подземный коллектор со всеми коммуникациями. Подвальные помещения этих корпусов затопило, и срочно нужно было спасать их фундаменты.

Совет Министров Абхазии создал аварийный штаб, в распоряжение которого были переданы весь транспорт и механизмы в Гагрском районе. Срочно начали завозить с Бзыбского железобетонного завода специальные конструкции, которые бульдозерами сталкивали в море.

Автору этих строк, работавшему тогда директором комбината промышленных предприятий «Пицундастрой» как члену аварийного штаба, было поручено организовать погрузку самосвалов булыжными камнями из района села Бзыпты.

На Бзыбский карьер также была направлена бригада из Сухума для организации добычи булыжных камней методом взрыва и подготовки фронта работы для погрузочной техники.

Кстати, по словам местных старожилов, в 1905-1907 годах на этом участке строили железную дорогу российские войска и японские военнопленные. Первоначально они прокладывали ее по берегу, соорудили подпорные бетонные стены. Их следы видны вдоль берега моря выше с. Лдзаа, у подножия Мюссерских холмов. Но, наткнувшись на оползневые участки в районе Мюссеры и Золотого берега, строители вынуждены были изменить трассу и прокладывать дорогу через село Бзыпту.

Участок у подножия горы в Бзыпте занимало кукурузное поле. Местность ровная, более 3-4 га. Однако остатки кукурузных ростков показывали, что скорее всего почва была здесь неплодородной.

Чтобы определить глубину почвы, я дал задание экскаваторщику Лихачеву выкопать по возможности глубокую яму. Вдруг вижу, что после 0,5-0,6 м почвенного грунта лежит огромный, сплошной пласт речных камешков – как-будто огромный рукотворный склад. Затем на этом поле выкопали еще несколько ям. И выявили, что на всей территории кукурузного поля после растительного слоя лежит сплошной речной балласт большой толщины.

Я выехал в Пицунду в аварийный штаб и сообщил обо всем. Руководство штаба немедленно проинформировало Совмин Абхазии. Было решено экстренно начать добычу балласта на этом поле, чтобы спасти высотные пансионаты Пицунды.

Массовый завоз балласта проводился около 20 дней. Аварийная ситуация в Пицунде была ликвидирована.

Руководство и актив села Бзыпты постоянно ставили вопрос о прекращении разработки карьера и о культивировании этого участка, однако длительное время вопрос не решался, пока, наконец, первым секретарем Гагрского горкома партии Э.Капба было найдено оптимальное решение: устроить ипподром на месте карьера. Работы были поручены РСУ «Сельхозстрой», дислоцировавшегося в Бзыпте. И в дни празднования 70-летия СССР был введен в строй великолепный ипподром, где на торжественном открытии присутствовали и первый секретарь Абхазского обкома партии Б.Адлейба, и многие почетные гости.

Причастными к созданию такого уникального ипподрома можно считать Ю.Хишба, который был председателем Бзыпского сельсовета, журналиста-патриота села 3. Агрба, активиста из Бзыпты В.Барциц и других.

В.ДЖОНУА

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: В.ДЖОНУА, инженер-строитель