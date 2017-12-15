РОДСТВЕННИКИ АБХАЗИИ?

Вдова Джона Леннона – художница Йоко Оно не без оснований считает своим учителем русского мастера живописи Варвару Бубнову. В 1922 году Варвара отправилась в Японию, в гости к сестре Анне, супруге родного дяди Йоко, и осталась там на 36 лет. Бубнова работала преподавателем русского языка в университете Васэда и в Токийском институте иностранных языков, а параллельно создавала талантливые литографии. За свою деятельность она была награждена японским орденом Драгоценной Короны. Длительное время Варвара Бубнова жила и работала в Абхазии, считала ее второй родиной и завещала похоронить ее здесь же.

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы