ЛУКАШЕНКО О ВОПРОСЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ: «Я НЕ МОГУ САМОЛИЧНО ОТМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ НАРОДОМ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что европейцы часто говорят: приостановите, запретите смертную казнь. «Я не могу отменить самолично решение, которое принял народ. Если мы захотим это сделать, то надо вынести этот вопрос на референдум. Если мы сегодня вынесем вопрос о смертной казни на референдум, мне не надо вам рассказывать, вы знаете, какой будет результат. Встречаясь с главой МИД Германии, я ему также сказал: «Если у вас, у немцев, сегодня выносить этот вопрос на референдум, то при той террористической атаке, которой подвергаются Европа и многие страны мира, знаете, какой будет итог. Ведь народ видит, каким это сильным тормозом может быть для некоторых бешеных голов. Поэтому я ему говорю, что скоро европейцы, может быть, будут изучать наш опыт. Вообще, что касается смертной казни, я ему задал вопрос: «Вы очень дружите с некоторыми странами Ближнего Востока, других регионов, США, и почему с них не требуете то, что требуете с Беларуси?» Он промолчал. Поэтому и в данном вопросе, я думаю, мы договоримся», – сказал президент.

Он также констатировал, что в мире и регионе сегодня очень много вопросов, связанных с безопасностью, где Беларусь играет и способна сыграть еще большую роль. «Поэтому сегодня Беларусь – как тихая, спокойная, достойная страна, своего рода спонсор безопасности на европейском континенте – востребована в самой Европе», – убежден глава государства.

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета