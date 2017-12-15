СУХУМ. БУЛЬВАР

Почтовая открытка начала XX века.

Издательство Бр. Бабаджан, Сухум.

Бульвар – излюбленное место прогулок сухумцев, был разбит между морем и Михайловской набережной (ныне набережная Махаджиров) в 1868 г. Здесь за чашкой кофе сухумцы играли в нарды, шашки и шахматы, неспешно беседовали и заключали торговые сделки, курили наргиле, слушали музыку и отдыхали. Бульвар был местом проведения множества городских праздников. Начинался бульвар от Ольгинской улицы (ныне улица Пушкина) и тянулся на запад.

В 1905 г. на бульваре была построена деревянная ротонда для духового оркестра Сухумского 258-го пехотного полка. Духовой оркестр во главе с капельмейстером Форштадтом три раза в неделю давал здесь концерты.

(Из книги А.С.Агумаа «Старый Сухум»)

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: (Из книги А.С.Агумаа «Старый Сухум»)