КАК ОТЫСКАТЬ СЧАСТЬЕ

Притчи Мира

В одном селе жил юноша. Целыми днями он сиднем сидел дома и ничего не делал.

Как-то раз он спросил у матери:

– Как мне отыскать своё счастье?

– Выйди, сынок, в чистое поле, что поймаешь, то и будет твоим счастьем, – ответила она.

Вышел юноша в поле, видит – бежит жеребёнок. Кинулся догонять, не догнал. Из-под куста выскочил заяц. Он бросился его ловить – не поймал. Видит – летит голубка, побежал за ней, да куда там. Улетела.

Смотрит юноша – ворона идёт по полю, червячков выискивает. От нечего делать потянулся к ней рукой – поймал.

– Неужели, – спрашивает он у вороны, – ты и есть моё счастье?

– Нет, – отвечает ворона. – Какое я счастье? А подсказать, как счастье поймать, я могу. – Как? – спрашивает юноша.

– Возьми душистого сена, положи у двора, жеребёнок подойдёт есть сено и сам с тобой останется. Возьми сладкой моркови, положи под плетень. Прибежит заяц, увидит морковь – ручным станет. Разбросай по двору пшеничные зёрнышки – голубка прилетит, под крышей поселится.

– А разве это счастье? – удивился юноша.

– А счастье будет потом. Когда мимо двора пройдёт добрая да красивая девушка, увидит, как ты кормишь жеребёнка, зайца и голубку – полюбит тебя и выйдет за тебя замуж.

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы