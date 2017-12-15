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КАК ОТЫСКАТЬ СЧАСТЬЕ
Притчи Мира
В одном селе жил юноша. Целыми днями он сиднем сидел дома и ничего не делал.
Как-то раз он спросил у матери:
– Как мне отыскать своё счастье?
– Выйди, сынок, в чистое поле, что поймаешь, то и будет твоим счастьем, – ответила она.
Вышел юноша в поле, видит – бежит жеребёнок. Кинулся догонять, не догнал. Из-под куста выскочил заяц. Он бросился его ловить – не поймал. Видит – летит голубка, побежал за ней, да куда там. Улетела.
Смотрит юноша – ворона идёт по полю, червячков выискивает. От нечего делать потянулся к ней рукой – поймал.
– Неужели, – спрашивает он у вороны, – ты и есть моё счастье?
– Нет, – отвечает ворона. – Какое я счастье? А подсказать, как счастье поймать, я могу. – Как? – спрашивает юноша.
– Возьми душистого сена, положи у двора, жеребёнок подойдёт есть сено и сам с тобой останется. Возьми сладкой моркови, положи под плетень. Прибежит заяц, увидит морковь – ручным станет. Разбросай по двору пшеничные зёрнышки – голубка прилетит, под крышей поселится.
– А разве это счастье? – удивился юноша.
– А счастье будет потом. Когда мимо двора пройдёт добрая да красивая девушка, увидит, как ты кормишь жеребёнка, зайца и голубку – полюбит тебя и выйдет за тебя замуж.
Номер: 134
Выпуск: 3595
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы