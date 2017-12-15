ГРУЗИЯ ДОБИЛАСЬ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ МАРИХУАНЫ

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск представителя партии «Гирчи», который требовал упразднения уголовного наказания за повторное потребление марихуаны и, таким образом, декриминализации.

Свое решение суд пояснил тем, что употребление марихуаны не несет в себе опасность для публичных интересов, так как в данном случае опасность распространения наркотика мала. При этом применение уголовного наказания с тем, чтобы человек не нанес вред своему здоровью, противоречит принципам свободного общества.

Согласно решению суда, употребление марихуаны не будет считаться уголовным преступлением и не попадет под статью 273 УК Грузии – «Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров».

Истец Гиви Шанидзе обосновал свое требование тем, что действующая норма не соответствовала статье 16 Конституции Грузии – «У каждого есть право свободного развития своей личности».

Согласно иску, употребление марихуаны может быть как в медицинских целях, так и в целях развлечения, а человек имеет право выбирать подходящую для себя форму разгрузки и отдыха.

Ответчик, в данном случае парламент Грузии, не смог представить доказательства, основанные на научных исследованиях или жизненном опыте, убеждающих суд в том, что воздействие марихуаны или состояние абстиненции создает увеличенную угрозу совершения преступления и/или нарушения общественного порядка. При этом ответчик не смог представить доказательства того, что марихуана по своим биологическим или химическим свойствам вызывает формирование потребности других наркотиков.

«Суд счел, что в случае индивидуального потребления наказание не может рассматриваться как подходящее средство для защиты общественного порядка», – сказано в сообщении.

При этом суд оставил в силе наказание за приобретение, хранение и реализацию марихуаны.

До 5 граммов высушенной марихуаны и до 10 граммов сырой – это то количество, которое рассматривается, как наркотик для личного пользования.

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета