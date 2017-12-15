ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

Историческая память

В газете «Республика Абхазия» № 105 от 6-7.10.2017 г. опубликован Указ Президента РА Р. Хаджимба о награждении орденами и медалями 56 защитников Отечества.

В том же номере газеты есть и другой президентский Указ о присвоении высокого звания Героя Абхазии посмертно: Агрба Киазыму Хотхотовичу, Басария Ушанги Карамановичу, Кварчия Чике Бакваловичу, Квеквескири Григорию Басовичу, «за заслуги, связанные с совершением героических подвигов во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов…».

Указы Президента РА о присвоении звания Героя Абхазии участникам Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов издаются нередко, а о присвоении этого звания отличившимся в войне 1941- 1945 годов, после окончания которой прошло более 72 лет, читаем впервые. Казалось бы, что это прерогатива правительства Советского государства, канувшего в Лету. Но, размышляя, приходим к выводу, что глава Республики Абхазия Р. Хаджимба с подачи Совета ветеранов Великой Отечественной войны в лице З. В. Нанба, принял верное решение, так как воины, защищая от немецких захватчиков СССР, защищали и свою маленькую Родину – Абхазию, являвшуюся тогда частью Союза.

Будучи подростком в годы той войны, я хорошо помню гордость нашего народа за абхазских бойцов, совершивших военные подвиги.

Агрба Киазым Хотхотович родился в 1916 г. в с. Джирхуа Гудаутского района. В 1937 году окончил Сухумскую абхазскую образцовую среднюю школу № 10, был призван в РККА. Окончив летную школу в г. Энгельсе и получив звание младшего лейтенанта, он был зачислен в состав штурмовиков Ил-2 и совершил немало успешных боевых вылетов. В 1942 году в ходе ликвидации окруженной немецкой группировки в районе Демянска лично сбил 2 самолета Ю-87, за что был удостоен ордена Красной Звезды. В ходе другого боевого вылета, возглавив группу штурмовиков Ил-2, огнем авиационных пулеметов и реактивных снарядов уничтожил артиллерийскую батарею противника. Летом 1943 г. Агбра К.Х., будучи ведущим звена 3-й авиаэскадрильи 187-го гвардейского штурмового авиаполка, в районах Большая Чернь, Скородумка, Озерки, Рожково уничтожил со своей группой 15 автомашин, 10 танков, 2 батареи артиллерии противника, в районе Новая Березовка, Хотеевки – 20 автомашин и 2 самоходных орудия, а также сбил 2 самолета ФВ-190.

В ходе Ясско-Кишиневской операции (1944 г.) К.Агрба совершил 10 разведывательных вылетов с целью фотосъемки прифронтового региона для установления возможных маршрутов продвижения советских бронетанковых войск.

Лично абхазский летчик совершил 82 боевых вылета.

1 сентября 1944 г. в последнем своем бою К.Агрба совершил бессмертный подвиг: направил свой подбитый штурмовик на скопление вражеской техники и живой силы, повторив подвиг Н. Гастелло.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий, любовь к своей Родине Агрба К. Х. был награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени и Красного Знамени, медалью «За оборону Сталинграда».

Его дважды представляли к званию Героя Советского Союза. Первый раз – 16 сентября 1943 г. за 44 успешных боевых вылета, второй раз – после завершения Ясско-Кишиневской операции. Руководство Советского государства, к сожалению, промолчало, так и не присвоило ему звание Героя Советского Союза. Таков яркий боевой путь военного летчика-истребителя Киазыма Хотхотовича Агрба, ушедшего в бессмертие в возрасте 28 лет.

Другой абхазский герой – Басария Ушанги Караманович родился в 1922 г. в с. Кутоле Очамчырского района. Был призван в Красную армию 30 июля 1941 г. Участник Великой Отечественной войны с 5.05.1942 г. Воевал на Брянском и 1-м Украинском фронтах в звании гвардии старшего лейтенанта, командира 2-й стрелковой роты 25-го гвардейского полка. В 1942 г. получил тяжелое ранение. В наступательных боях в1945 году У.Басария проявил исключительный героизм в управлении подразделением в боях.

При отражении яростных контратак превосходящих сил пехоты и танков противника в районах деревни Кшельчице и реки Чарна-Нида Басария отбил все контратаки пехоты и танков врага, уничтожил более 73 солдат и офицеров противника, 8 бронетранспортеров и 6 огневых точек врага. При этом лично уничтожил в рукопашных схватках 13 немецких солдат.

При форсировании реки Одер Басария со своей ротой первый переправился на западный берег реки под сильным огнем и бомбежкой противника. Отбив все атаки, закрепился на захваченном плацдарме, уничтожив при этом до 36 солдат и офицеров, 7 огневых точек противника, взял в плен 3 немецких солдата.

За проявленные мужество и героизм 16 января 1945 года У. Басария представлен к званию Героя Советского Союза. Но, как и в случае с военным летчиком Агрба К.Х., Басария У.К. не было присуждено указанное заслуженное звание.

Другой наш земляк – Квеквескири Григорий Басович, 1911 года рождения. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Очамчырским райвоенкоматом. Сержант, командир отделения 205-го инженерно-саперного батальона. Участник Отечественной войны с января 1942 года. За боевые заслуги Квеквескири Г.Б. награжден медалью «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны II степени» ( 20.10.1943 г.). Он особо отличился при прорыве обороны противника на северо-западе города Витебска, показав образец мужества. Квеквескири был передан со своим отделением батальону, действовавшему в полосе 9-й гвардейской дивизии, для обеспечения прорыва обороны противника.

В ночь перед наступлением Квеквескири сделал два прохода в своих минных полях и пропустил через них без потерь пехоту на исходные позиции.

Противник открыл шквальный огонь, и в этой схватке герой был контужен. Несмотря на это он продолжал командовать своим отделением и захватил еще 6 опорных пунктов противника. Героизм, отвага и мужество, проявленные Квеквескири, в значительной степени способствовали успешному прорыву обороны противника. За это он был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза, но не получил его.

Кварчия Чика Баквалович,1907 года рождения, в1941 году был призван в Красную армию Очамчырским райвоенкоматом. Участник Отечественной войны с декабря 1941 года. Снайпер. Был дважды ранен (20.03.1942 г. и 22.09.1942 г.). В бою он лично уничтожил 91 вражеского солдата. С декабря 1942 года подготовленная Кварчия группа снайперов из 18 воинов уничтожила до 500 человек противника.

В сентябре 1942 года, будучи раненым, он отказался от эвакуации в тыл и после излечения в санчасти полка вернулся в строй.

За боевые заслуги Кварчия Ч.Б. награжден орденом Красной Звезды ( 25.12.1942 г.), медалью «За боевые заслуги» (4.10.1942 г.)

Представления о присвоении высокого звания Героя Советского Союза Кварчия Ч. Б., подписанное командующим 33-й армией генерал-лейтенантом В. Гордовым, начальником штаба 33-й армии генерал-майором С. Миносяном и членом Военного совета генерал-майором Р. Бабийчуком, канули в Лету бюрократии руководства большой страны.

Спустя столько лет справедливость восторжествовала. Награждение высоким званием – это особая дань памяти нашим героям Великой Отечественной войны.

А.ГУБАЗ, член независимых профсоюзов РА

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: А.ГУБАЗ, член независимых профсоюзов РА