ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВЕРХУ

За истекший летний период обучения общий налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии составил более 300 часов, с расстоянием свыше 20 тысяч км.

В ходе боевой подготовки на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в Абхазии, а также полигоне «Майкопский» в Адыгее БЛА активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также оценки эффективности поражения целей.

Кроме того, беспилотники привлекались для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники базы. Применение БЛА организовывалось в ходе проведения практических тренировок в системе разведывательных огневых (ударных) контуров.

Современные комплексы беспилотных летательных аппаратов – «Орлан», «Застава» и «Гранат», стоящие на вооружении военной базы, применялись как днем, так и ночью в различных климатических условиях.

Летательные аппараты оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение хорошо замаскированных целей даже в темное время суток.

По завершении летнего периода обучения военнослужащие подразделений БЛА военной базы успешно сдали экзамены по применению летательных аппаратов при выполнении поставленных задач.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа