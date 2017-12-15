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ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВЕРХУ
За истекший летний период обучения общий налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии составил более 300 часов, с расстоянием свыше 20 тысяч км.
В ходе боевой подготовки на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в Абхазии, а также полигоне «Майкопский» в Адыгее БЛА активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также оценки эффективности поражения целей.
Кроме того, беспилотники привлекались для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники базы. Применение БЛА организовывалось в ходе проведения практических тренировок в системе разведывательных огневых (ударных) контуров.
Современные комплексы беспилотных летательных аппаратов – «Орлан», «Застава» и «Гранат», стоящие на вооружении военной базы, применялись как днем, так и ночью в различных климатических условиях.
Летательные аппараты оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение хорошо замаскированных целей даже в темное время суток.
По завершении летнего периода обучения военнослужащие подразделений БЛА военной базы успешно сдали экзамены по применению летательных аппаратов при выполнении поставленных задач.
Пресс-служба Южного военного округа
Номер: 134
Выпуск: 3595
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Южного военного округа