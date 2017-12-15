ПОСЛЕДНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ ОВАНЕСА ТОРОСЯНА

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На днях в серии изданного Союзом писателей Армении альманаха «Гракан Амшен» («Литературный Амшен») увидел свет сборник ныне светлой памяти Ованеса Амазасповича Торосяна «Песня тростника». Сборник, со вкусом оформленный сыном автора, талантливым художником Сасуном Торосяном, собрал под своей обложкой не опубликованные ранее стихотворения самобытного поэта, которые, по признанию Ованеса Амазасповича в письме, адресованном автору этих строк, «написаны в самые тяжелые минуты жизни» и, к сожалению, стали его последним вдохновением.

Много боли и света в стихотворениях, посвященных трагической судьбе и будущему исторической Родины – Армении («Егише Чаренц», «Столица Ани», «Даниэлу Варужану», «Преждевременно ушедшим поэтам», «Песня армянского пандухта» и другие). По глубокому убеждению Торосяна, «на земле Абхазии и под ее небом армяне сумели духовно возродиться, ибо с белых вершин Арарата они принесли с собой любовь и веру, что их вековая орешина зазеленеет на вершинах абхазских гор».

Сборник состоит из двух разделов: «Стихотворения» и «Переводы» (Д.Гулиа, Б.Шинкуба, М.Микая, Дж.Тапагуа и И.Хашба). О.А.Торосян долгие годы работал в Министерстве образования Абхазии, был главным специалистом, заместителем министра, а также преподавал родной язык и литературу на армянском отделении педфака Абхазского госуниверситета, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Его научная работа была посвящена армяно-абхазским литературным взаимосвязям (отдельные главы «О переводах произведений абхазских писателей на армянский язык» и «Абхазская тематика в произведениях армянских писателей» опубликованы в 2002-2004 гг. в сборнике научных трудов Абхазского госуниверситета).

Добавим, что О.Торосян в 2003 г. был принят в Союз писателей Абхазии. Его отдельные стихотворения и статьи переведены на абхазский язык и изданы в журналах «Алашара» и «Амцабз», газете «Апсны капш».

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН