ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И БУДУЩИХ МАМ

Как понять, что у ребенка не хватает йода в организме

У детей потребность в йоде увеличивается с возрастом. Так, если ребенку до года достаточно потреблять 50 мкг йода в день, то после 7 лет эта потребность возрастает до 120 мкг йода в день.

В этом возрасте повышается умственная и физическая активность ребенка в связи с началом обучения в школе, и в этот период особенно опасен дефицит йода.

Признаки дефицита йода: слабость, сонливость, пассивность, быстрая утомляемость ребенка.

В более тяжелых случаях это увеличение размеров щитовидной железы, задержка умственного и психического развития, неврологические нарушения.

Также о недостатке йода могут свидетельствовать изменения в УЗИ щитовидной железы и повышение уровня ТТГ, а также АТ-ТПО в крови.

Почему дефицит йода так опасен

В первую очередь оптимальное потребление йода важно для беременных и кормящих женщин, а также для детей в возрасте до 3-х лет. Это связано с тем, что именно йод играет основную роль в правильном развитии нервной системы плода и интеллектуальных функций ребенка.

Недостаточное потребление йода беременными может приводить к развитию:

• спонтанных абортов;

• замершей беременности и мертворождения;

• врожденных аномалий плода.

Недостаточное потребление йода детьми, в том числе с молоком матери или в составе искусственных смесей, является причиной развития:

• гипотиреоза;

• эндемического кретинизма;

• неврологических нарушений;

• задержки физического и психического развития.

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета