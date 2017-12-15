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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И БУДУЩИХ МАМ
Как понять, что у ребенка не хватает йода в организме
У детей потребность в йоде увеличивается с возрастом. Так, если ребенку до года достаточно потреблять 50 мкг йода в день, то после 7 лет эта потребность возрастает до 120 мкг йода в день.
В этом возрасте повышается умственная и физическая активность ребенка в связи с началом обучения в школе, и в этот период особенно опасен дефицит йода.
Признаки дефицита йода: слабость, сонливость, пассивность, быстрая утомляемость ребенка.
В более тяжелых случаях это увеличение размеров щитовидной железы, задержка умственного и психического развития, неврологические нарушения.
Также о недостатке йода могут свидетельствовать изменения в УЗИ щитовидной железы и повышение уровня ТТГ, а также АТ-ТПО в крови.
Почему дефицит йода так опасен
В первую очередь оптимальное потребление йода важно для беременных и кормящих женщин, а также для детей в возрасте до 3-х лет. Это связано с тем, что именно йод играет основную роль в правильном развитии нервной системы плода и интеллектуальных функций ребенка.
Недостаточное потребление йода беременными может приводить к развитию:
• спонтанных абортов;
• замершей беременности и мертворождения;
• врожденных аномалий плода.
Недостаточное потребление йода детьми, в том числе с молоком матери или в составе искусственных смесей, является причиной развития:
• гипотиреоза;
• эндемического кретинизма;
• неврологических нарушений;
• задержки физического и психического развития.
Номер: 134
Выпуск: 3595
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета