ВСЕГДА В УЧЕБЕ

Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках боевой подготовки зимнего периода обучения проведут около 150 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений.

Все учебно-боевые мероприятия пройдут в условиях горно-лесистой и степной местности различных общевойсковых полигонов, в т.ч. полигон «Нагвалоу» и «Цабал» в Абхазии, а также полигоны «Капустин Яр» и «Ашулук» в Астраханской области, полигон Молькино в Краснодарском крае.

В ходе учений зимнего периода мотострелки, зенитчики и танкисты военной базы выполнят сотни боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники – орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ, новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град» и зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

Ведение огня будет осуществляться по целям, имитирующим авиацию, строения, легкобронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях от 100 до 30000 метров. Около половины стрельб пройдет в темное время суток. Также в ходе 5 месяцев учебного периода военнослужащие базы проведут более 500 тактических занятий по-боевому слаживанию подразделений. Военные водители и механики-водители отработают вождение боевых машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

В мероприятиях боевой подготовки примут участие 100 процентов личного состава базы, будет задействовано свыше 500 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа