БЕСЦЕННОСТЬ УНИКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

К 100-летию Михаила Трапш

Какие актуальные проблемы существуют сегодня в археологии? Какие исследования проводятся? Что достигнуто и что еще предстоит сделать? Об этом и еще многом другом значимом и интересном можно было узнать на 5-й Абхазской международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося археолога-кавказоведа Михаила Маметовича Трапш. Она проходила в Сухуме с 20 по 24 ноября. В конференции, организованной Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА, Абхазским государственным университетом, Абхазским государственным музеем, помимо ученых Абхазии приняли участие ученые-археологи из разных стран. Открывая конференцию, директор АбИГИ Арда Ашуба выразил благодарность всем гостям, ученым Южной Осетии, Белоруссии, Молдавии, российским ученым. Он рассказал о жизни и деятельности первого абхазского археолога, Михаила Маметовича Трапш, о том, какой весомый вклад он внес в науку. Он отметил, что среди открытий ученого – памятники ранних периодов истории Абхазии, а знаменитая каменная «Майкопская плита» была найдена во время работы международной археологической экспедиции, под его руководством. По словам А. Ашуба, ученый проводил множество значимых археологических раскопок. Он прожил всего 61 год, и только 18 лет занимался научной деятельностью, но сумел за это время внести неоценимый вклад в археологию.

Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария зачитал приветственную телеграмму от Президента РА Рауля Хаджимба участникам конференции, в которой говорится: «100-летие со дня рождения выдающегося абхазского археолога Михаила Трапш – знаменательное событие в истории отечественной науки, жизни нашего государства. Крупному ученому-кавказоведу принадлежит ряд фундаментальных исследований, научные труды, изданные в четырех томах, множество научных статьей и публикаций. Начиная с 40-х годов прошлого столетия, Михаил Маметович успешно проводил раскопки в селах Куланырхуа, Лыхны, на Сухумской горе, на набережной столицы, в поселке Красный Маяк, в устье реки Басла, у замка Баграта, в Кодорском ущелье, в городах Очамчыра, Гал, почти во всех городах и районах республики. Ученый проявлял огромный интерес к памятникам эпохи бронзы и раннего железа, в круг его научных исследований входили памятники античности. Михаил Трапш являлся руководителем разведочно-поисковой группы в Питиунте. По материалам археологических исследований он составил карту границ знаменитого древнего города. Ученый принимал участие в раскопках, проводимых и за пределами Абхазии, в частности, в Армении и Адыгее, поддерживал научные связи с крупнейшими научными специалистами. Сегодня, мысленно оглядываясь в прошлое, думая о масштабах неутомимой деятельности первого профессионального абхазского археолога, мы еще раз убеждаемся в бесценности его уникального научного наследия. Мы должны бережно относиться к достижениям людей, стоявших у истоков нашей науки и культуры, без которых немыслимо полноценное развитие государства».

Работа конференции проходила в трех секциях: «Каменный век и бронза», «Ранний железный век и античность», «Средневековье. Охрана памятников».

Звучали интересные доклады, посвященные проблемам археологии, которые нередко вызывали оживленную дискуссию, презентовались новые археологические материалы.

Был принят проект резолюции, в котором участники конференции с удовлетворением отметили, что традиция проведения археологических конференций в Республике Абхазия способствует интеграции научного сообщества, тесной координации деятельности научно-исследовательских учреждений, вузов, музеев государственных органов охраны памятников РА с зарубежными научными центрами.

Конференция постановила: издать пятитомное собрание трудов Михаила Трапш, опубликовать материалы конференции, обратиться к Администрации г. Новый Афон с просьбой принять меры по увековечиванию памяти первого абхазского археолога, провести очередную археологическую конференцию в 2020 году в столице Абхазии, выразить признательность оргкомитету конференции во главе с Премьер-министром Бесланом Барциц за четкую, слаженную работу. Участники конференции отмечали, что форумы такого масштаба способствуют появлению новых контактов в среде ученых и более углубленному изучению намеченных научных проблем.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ