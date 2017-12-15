ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ СТРАНЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Депутаты Народного Собрания – Парламента РА 12 декабря рассмотрели проект Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2018 год». Бюджет на заседании сессии представлял вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков.

Общий объем государственного бюджета РА на 2018 год по доходам определен в сумме 9 млрд 501 млн 746,4 тысячи рублей, по расходам – в сумме 9 млрд 602 млн 157,9 тысячи рублей. Дефицит госбюджета равняется 100 млн 411,5 тысячи рублям.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2018 г. определен в сумме 7 млрд 432 млн 423,9 тысячи рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития РА составляет 2 млрд 671 млн 600 тысяч рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета запланирован в сумме 7 млрд 527 млн 466,4 тысячи рублей. Дефицит – 95 млн 42,5 тысячи рублей.

Установлен верхний предел внутреннего долга по кредитам на 1 января 2019 года в сумме 150 млн рублей. Верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2019 года – в сумме 1 млрд 567 млн 121,1 тысячи рублей. При этом предусмотрено направить в 2018 году на погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Республике Абхазия, 76 млн рублей.

Д.Сериков расшифровал и другие статьи законопроекта о республиканском бюджете. Отвечал на вопросы депутатов. Некоторые из них, однако, назвали бюджет недостаточно сбалансированным и что голосовать за него не будут.

Председатель профильного Комитета Натали Смыр информировала, что на протяжении двух недель они знакомились с цифрами, и попросила своих коллег проголосовать за них в первом чтении. Ко второму чтению, по её словам, будет некий перечень изменений и дополнений в законопроект, что предварительный список есть.

Спикер В.Кварчия также поддержал её: «Мы готовы к внесению изменений – после кропотливой работы».

Хотя с трудом верится, что депутатам удастся что-то внести в уже подготовленный Кабинетом Министров проект Закона. Я годами подряд слушаю обсуждение бюджетов на заседаниях Парламента, но не было случая, чтобы цифры были изменены, по крайней мере основные, да и другие тоже, хотя обсуждения случались даже очень бурными, а претензий и требований также бывало не меньше.

Ну, дай Бог, чтобы ныне удалось…

Проект был принят в первом чтении 27 голосами «за» и 3 «против» (присутствовали 30 депутатов).

Окончательное утверждение республиканского бюджета Республики Абхазия на 2018 год должно состояться на очередном заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА до конца нынешнего года.

Перед обсуждением следующих вопросов – также бюджетов на 2018 год различных фондов РА: пенсионного, социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования, репатриации, дорожного, инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – Н.Смыр также попросила депутатов проголосовать за них в первом чтении, сказав, что у Комитета сформировалось мнение по всем бюджетам фондов, что выслушаны все проблемы, с которыми фонды сталкиваются, и Парламент поможет их преодолеть. В итоге, выслушав руководителей фондов, депутаты проголосовали за утверждение бюджетов на следующий год в первом чтении единогласно. Правда, к тому времени число депутатов, оставшихся на заседании сессии, заметно сократилось.

К сожалению, основные проблемы фондов также повторяются из года в год. В первую очередь – это долги, которые имеют перед ними организации. Недоимки накапливаются, и почти у всех они одинаковые, потому что неплательщики одни и те же. На суммы недоимок заложены, в том числе, расходные части на следующий год. Но будут ли они выплачены?

Много взаимных претензий прозвучало при обсуждении проекта Закона «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2018 год». У Комитета по репатриации разработаны четыре программы, по которым он должен работать, но ни одна не принята. Самый острый вопрос, который должны решать Комитет и Фонд, – это строительство жилья, но им-то говорят, что надо строить новое жилье (дома, поселки), что надо покупать уже готовые квартиры, но в последнем случае, когда узнают, что точно хотят купить, хозяева квартир резко увеличивают цены. При этом никто не спрашивает репатрианта, хочет ли он жить в городе или деревне, на квартире или в доме, одноэтажном или двух-, трехэтажном, в отдельном поселке (анклавом) или в среде местных, когда легче адаптироваться, и т.д. Эти проблемы также не новые, увы!..

Депутаты образовали парламентскую рабочую группу для разработки законодательства в социальной сфере (с учетом проблем малолетних и беспризорных детей), в которую включены и специалисты из других учреждений и организаций. Свои проекты законов рабочая группа должна разработать до 1 апреля следующего года.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: экономикаАвтор: Заира ЦВИЖБА