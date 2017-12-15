ОБСТРЕЛЯН АВТОМОБИЛЬ

13 декабря с.г., примерно в 17.00 часов, в дежурную часть УВД г. Сухума поступило телефонное сообщение об обстреле автотранспортного средства. Выездом на место происшествия установлено, что в районе Верхняя Эшера на 99-м км автодороги Псоу – Ингур из автоматического оружия обстрелян следовавший по направлению г. Гудауты автомобиль марки «Mercedes-Benz» W 221, за г.н.з. М005КК, серебристого цвета.

В результате обстрела погибли два человека – Ардзынба Павел Харитонович и Хагба Дмитрий Харитонович. На месте преступления работают оперативные подразделения МВД, следственная группа прокуратуры Сухумского района, экспертно-криминалистическая лаборатория.

Приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс