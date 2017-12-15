НЕОБХОДИМАЯ ТЕХНИКА

9 единиц мусороуборочной техники, закупленных в России для нужд коммунальных служб, были переданы представителям администраций Сухумского и Гудаутского районов.

При этом Премьер-министр РА Беслан Барциц сообщил: «В рамках Инвестпрограммы было закуплено 29 единиц мусороуборочной техники на сумму 99 млн рублей. Сегодня мы доставили 9 единиц спецтехники. Мусороуборочная техника, которая эксплуатировалась коммунальными службами, устарела, и это приводило к сбоям в работе. Поэтому обновление автопарков жилуправлений было необходимо».

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс