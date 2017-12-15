ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

За большой вклад в развитие народного искусства Абхазии почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено солистам вокально-инструментального ансамбля «Гунда»: Курикба Диане Юрьевне, Ханагуа Фатиме Ивановне и Чамагуа Шьаризан Джамаловне.

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За большой вклад в развитие музыкальной культуры Абхазии почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено солисту Абхазской государственной филармонии имени Р. Гумба, органисту Гаделия Луке Зурабовичу.

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За многолетнюю и плодотворную работу в области физической культуры и спорта и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия» присвоено Ампар Рафаэлю Шлатеровичу.

Соответствующие Указы подписал Президент РА Р.Хаджимба.

Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА