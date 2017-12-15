14 ДЕКАБРЯ 1992 г. ЛАТА. ТРАГЕДИЯ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ И ПРОСТИТЬ

В Кодорском ущелье, над селом Лата, войска госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.

Это самая трагическая страница в истории Отечественной войны народа Абхазии. Война сама по себе трагедия, но когда погибают женщины, дети, в том числе не успевшие появиться на свет, это страшная трагедия. И совершивший такое трудно ассоциируется со званием человека.

Вертолет был сбит над селом Лата, которое в то время контролировалось грузинской стороной, и, соответственно, ими был найден черный ящик. Долгое время ящик не возвращался, потом его передали российской комиссии, но раскрытым и с разорванной магнитофонной лентой. «Главный факт, который установила комиссия, это то, что вертолет был сбит ракетой «земля – воздух». И радиус пуска показал, что выстрел был произведен с территории, контролируемой грузинской стороной».

Российская комиссия прибыла на место аварии на следующий день после крушения. Один из членов российской комиссии вспоминал, что когда они прибыли на место аварии, там уже были грузинские подразделения, занимавшиеся мародерством. С комиссией приехал и российский оператор, который начал их снимать. Они подбежали, разбили камеру и забрали кассету. Но не учли, что эти люди все равно расскажут об увиденном. Правда, мы никогда не узнаем имен тех, кто это делал. Трудно даже вообразить, что люди могли грабить обгорелые тела женщин и детей.

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14 декабря Президент РА Р.Хаджимба присутствовал на траурном митинге в Гудауте, посвященном Латской трагедии.

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Номер: 134Выпуск: 3595Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс