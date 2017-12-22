АБХАЗСКОМУ МУЗЕЮ 100 ЛЕТ. И КАЖДЫЙ ЭКСПОНАТ – УДИВИТЕЛЕН

История и развитие Абхазского музея, уникальность его фонда – более 250 тысяч единиц хранения, проблемы музея и его научные достижения, участие музея в различных мероприятиях, видеоматериалы, сопровождающие выступления, презентация альбома – все это вызывало интерес у тех, кто принял участие в конференции, посвященной 100-летию Абхазского государственного музея. Она состоялась в Сухуме 18 декабря при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Помимо работников музея, представителей научной и творческой интеллигенции, общественности, здесь присутствовали Президент Абхазии Рауль Хаджимба, его советник по культуре, науке и образованию Владимир Зантариа, депутаты Парламента, гости из России.

Открывая конференцию, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия сказала, что музей всегда оставался главным научным, общественным центром страны, что он обладает прекрасным фондом, каким могут похвастаться немногие музеи. Министр отметила, что только в музее за очень сжатое время можно получить огромное количество информации о культуре страны, о ее историческом прошлом. Одной из важнейших задач ведомства культуры в век высоких технологий министр считает оцифровку музейных ценностей, создание электронных каталогов.

Выступая на конференции, Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал: «Существует субъективное мнение, что времена музеев прошли, что все необходимое и интересующее человека можно найти на просторах интернета, но такое мнение далеко от истины, так как в музеях хранятся экспонаты, дошедшие до нас из глубины веков, и мы воочию их можем видеть. Они – свидетельство древней истории. Благодаря им у нас есть возможность проникнуть в прошлое, сравнить и дать оценку тем или иным событиям, извлечь из них полезный совет». Президент отметил, что Абхазский музей прошел сложный путь своего становления. Во времена грузинского меньшевизма значительная часть экспонатов была вывезена в Грузию. «Грузино-абхазская война разрушила фонды музея. Грузинские войска и вандалы ограбили музей, унесли уникальные предметы. Но работники музея приложили все усилия для восстановления экспонатов, фондов музея. Считаю важным продолжить и усилить работу по возвращению незаконно вывезенных в разное время из Абхазии исторических материалов, представляющих большую ценность», – сказал Президент. Поздравив коллектив музея и народ Абхазии со знаменательным днем 100-летия музея, он подчеркнул, что забота о музеях и их защита – одно из приоритетных направлений Абхазского государства. Значимость музеев в жизни любой страны подчеркнул и советник Президента В.Зантариа. С интересом было воспринято выступление российского ученого, доктора исторических наук Владимира Эрлиха, представляющего Государственный музей искусств народов Востока.

Добрые слова, поздравления, подарки. Какой юбилей обходится без этого? Нельзя было не испытывать чувство гордости за наш музей, сумевшего преодолеть все трудности, сохраниться и не утратить своей значимости в огромном своеобразном сообществе уникальных музеев мира.

На конференции, которую вел замминистра ведомства культуры Батал Кобахия, был представлен альбом «Абхазский государственный музей (1917-2017), выпущенный Абхазским госиздательством в честь 100-летнего юбилея. Директор Абхазского музея Аркадий Джопуа рассказал, что работа над альбомом велась больше года, была непростой. Его составители попытались осветить историю Абхазии доступно, популярно, но так, чтобы при этом не терялась научная ценность интересной информации.

В этот день прошла и выставка редких предметов, интересных артефактов в Абхазском государственном музее.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ