АРАБСКИЕ ЦИФРЫ ПРИДУМАЛИ НЕ АРАБЫ

Цифры – 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 называются арабскими.

Казалось бы, их авторство должно принадлежать арабам. Но все не так просто. На самом деле эти цифры придумали в Индии. А арабы лишь позаимствовали удачное написание и передали это знание европейцам.

В Европе цифры быстро прижились. У них было два преимущества. Во-первых, простота написания и запоминания. Изначально символ каждой цифры содержал в себе столько углов, какое число обозначала она сама. Но самое главное – это позиционная система счисления – цифрами обозначались последовательно единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее. Такой принцип сильно упростил подсчеты. Именно он позволил вести сложные вычисления, что в свою очередь стало толчком для развития всех точных наук — от математики и геометрии до химии и астрономии.

Европейцы быстро освоили новинку, оставив прежние римские цифры лишь в менее значимых «сферах» – например, для сквозной нумерации. Новые цифры стали называть арабскими, а о гениальных индусах теперь мало кто вспоминает.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы